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В Минске ужесточат контроль за выгулом собак. За что можно получить штраф до 400 рублей?

12 марта 2020 17:22
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Новости Беларуси. Минчан стали чаще наказывать за содержание и выгул собак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске ужесточат контроль за выгулом собак. За что можно получить штраф до 400 рублей?-1

57 владельцев четвероногих друзей в 2019 году оплатили штрафы за выгул собак в неположенном месте, без намордника или поводка, а также за отсутствие регистрации любимца. В связи с этим в рамках апрельского месяца по наведению порядка будут проводиться рейды по контролю за выгулом собак. За нарушение правил содержания домашних животных их владелец может получить штраф до 400 рублей.

В Минске ужесточат контроль за выгулом собак. За что можно получить штраф до 400 рублей?-4

Нина Жих:
Очень важно убирать за своими питомцами, потому что мы живем в этом большом городе. Мы на даче со своей собакой гуляем и ходим с пакетами. На даче убираем. А в городе, к сожалению, не все это осознают.

В Минске ужесточат контроль за выгулом собак. За что можно получить штраф до 400 рублей?-7

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Информирование осуществляется в первую очередь когда владелец домашнего животного приходит регистрировать. Также информация размещена во всех административных зданиях ЖКХ.

В Минске ужесточат контроль за выгулом собак. За что можно получить штраф до 400 рублей?-10

# Домашние животные # общество # Нина Жих # Анастасия Воробьева # Фотофакт

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