В Минске ужесточат контроль за выгулом собак. За что можно получить штраф до 400 рублей?

Новости Беларуси. Минчан стали чаще наказывать за содержание и выгул собак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

57 владельцев четвероногих друзей в 2019 году оплатили штрафы за выгул собак в неположенном месте, без намордника или поводка, а также за отсутствие регистрации любимца. В связи с этим в рамках апрельского месяца по наведению порядка будут проводиться рейды по контролю за выгулом собак. За нарушение правил содержания домашних животных их владелец может получить штраф до 400 рублей.

Нина Жих:

Очень важно убирать за своими питомцами, потому что мы живем в этом большом городе. Мы на даче со своей собакой гуляем и ходим с пакетами. На даче убираем. А в городе, к сожалению, не все это осознают.