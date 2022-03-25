Надежда Лазаревич: «Белорусский союз женщин» всегда стоит на страже защиты Родины

Новости Беларуси. Свыше 600 претенденток на победу и больше 30 обладательниц заветных наград. В Минске 25 марта чествовали лучших женщин, которые работают в промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего было объявлено восемь номинаций. Среди них – «Активная гражданская позиция», «Материнская слава», «Духовность и культура», «Хозяйка села». Оценивались как профессиональные, так и личные качества конкурсанток.

Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации предприятий Министерства промышленности общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

«Белорусский союз женщин» всегда стоит на страже защиты Родины, защиты своей семьи. Мы как никогда патриотичны, последние два года особенно. И своим таким патриотизмом, своим желанием защитить наши интересы мы еще больше делаем нужных и важных дел обществу и стране.