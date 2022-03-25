Прямой эфир

Надежда Лазаревич: «Белорусский союз женщин» всегда стоит на страже защиты Родины

25 марта 2022 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Свыше 600 претенденток на победу и больше 30 обладательниц заветных наград. В Минске 25 марта чествовали лучших женщин, которые работают в промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Лазаревич: «Белорусский союз женщин» всегда стоит на страже защиты Родины-1

Всего было объявлено восемь номинаций. Среди них – «Активная гражданская позиция», «Материнская слава», «Духовность и культура», «Хозяйка села». Оценивались как профессиональные, так и личные качества конкурсанток.

«Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть». В Минске завершился этап конкурса «Женщина года». Читайте здесь.

Надежда Лазаревич: «Белорусский союз женщин» всегда стоит на страже защиты Родины-4

Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации предприятий Министерства промышленности общественного объединения «Белорусский союз женщин»:
«Белорусский союз женщин» всегда стоит на страже защиты Родины, защиты своей семьи. Мы как никогда патриотичны, последние два года особенно. И своим таким патриотизмом, своим желанием защитить наши интересы мы еще больше делаем нужных и важных дел обществу и стране.

# Конкурс # общество # Надежда Лазаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Реклама, патриотизм и кадры. Какие указания дал Лукашенко белорусским СМИ во время совещания 25 марта?
25 марта 2022 19:31

Реклама, патриотизм и кадры. Какие указания дал Лукашенко белорусским СМИ во время совещания 25 марта?

«Дианка осталась в живых только одна, раненая, мамочка её прикрыла». История девочки из Украины
25 марта 2022 19:25

«Дианка осталась в живых только одна, раненая, мамочка её прикрыла». История девочки из Украины

Детей-инвалидов из ДНР разместили под Минском. Как помогают беженцам?
25 марта 2022 19:22

Детей-инвалидов из ДНР разместили под Минском. Как помогают беженцам?