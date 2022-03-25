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«Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть». В Минске завершился этап конкурса «Женщина года»

25 марта 2022 19:50
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Новости Беларуси. Свыше 600 претенденток на победу и больше 30 обладательниц заветных наград. В Минске 25 марта чествовали лучших женщин, которые работают в промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть». В Минске завершился этап конкурса «Женщина года»-1

Всего было объявлено восемь номинаций. Среди них – «Активная гражданская позиция», «Материнская слава», «Духовность и культура», «Хозяйка села». Оценивались как профессиональные, так и личные качества конкурсанток.

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«Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть». В Минске завершился этап конкурса «Женщина года»-4

Елена Хатеева, заместитель генерального директора ОАО «Минский автомобильный завод»:
Участвую в этом конкурсе впервые, очень рада принимать участие. Надеюсь, что мои профессиональные качества, такие как коммуникабельность, целеустремленность достигать всего любым путем, оценят по достоинству.

«Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть». В Минске завершился этап конкурса «Женщина года»-7

Лилия Лазаревич, заместитель директора ОАО «Минский завод шестерен»:
Мы участвуем в таком посыле, как женщина – именно христианка, поэтому, наверное, не удивлять мы будем, а все-таки застолблять, если можно так сказать, духовность этого общества, духовность в этом мероприятии, духовность в нас, женщинах. Потому что духовный потенциал – это как раз таки тот потенциал, который должен прорасти и дать соответствующие ростки.

«Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть». В Минске завершился этап конкурса «Женщина года»-10

Людмила Киричук, оператор машинного доения СПК «Бересневский» ОАО «Бобруйскагромаш»:
Оператор машинного доения – это очень тяжелый труд. Рано утром надо подниматься и поздно ночью ложиться. Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть. Относимся к ним, как детям, к коровкам. Любим их.

«Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть». В Минске завершился этап конкурса «Женщина года»-13

Ольга Бусько, председатель БОКК ОАО «Минский автомобильный завод»:
Мы в сплоченности достигаем многого: и волонтерство, и гуманитарная помощь, и помогаем благотворительностью. И по заводу, и по республике. Я считаю, что сообща, едино мы можем достичь многого.

«Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть». В Минске завершился этап конкурса «Женщина года»-16

Это один из этапов республиканского конкурса «Женщина года». Уже на 15 апреля запланирован его финал.

# Конкурс # общество # Елена Хатеева # Лилия Лазаревич # Людмила Киричук # Ольга Бусько # Фотофакт

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