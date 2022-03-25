«Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть». В Минске завершился этап конкурса «Женщина года»

Новости Беларуси. Свыше 600 претенденток на победу и больше 30 обладательниц заветных наград. В Минске 25 марта чествовали лучших женщин, которые работают в промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего было объявлено восемь номинаций. Среди них – «Активная гражданская позиция», «Материнская слава», «Духовность и культура», «Хозяйка села». Оценивались как профессиональные, так и личные качества конкурсанток. Надежда Лазаревич: «Белорусский союз женщин» всегда стоит на страже защиты Родины. Подробнее.

Елена Хатеева, заместитель генерального директора ОАО «Минский автомобильный завод»:

Участвую в этом конкурсе впервые, очень рада принимать участие. Надеюсь, что мои профессиональные качества, такие как коммуникабельность, целеустремленность достигать всего любым путем, оценят по достоинству.

Лилия Лазаревич, заместитель директора ОАО «Минский завод шестерен»:

Мы участвуем в таком посыле, как женщина – именно христианка, поэтому, наверное, не удивлять мы будем, а все-таки застолблять, если можно так сказать, духовность этого общества, духовность в этом мероприятии, духовность в нас, женщинах. Потому что духовный потенциал – это как раз таки тот потенциал, который должен прорасти и дать соответствующие ростки.

Людмила Киричук, оператор машинного доения СПК «Бересневский» ОАО «Бобруйскагромаш»:

Оператор машинного доения – это очень тяжелый труд. Рано утром надо подниматься и поздно ночью ложиться. Каждую коровку надо любить, лелеять, жалеть. Относимся к ним, как детям, к коровкам. Любим их.

Ольга Бусько, председатель БОКК ОАО «Минский автомобильный завод»:

Мы в сплоченности достигаем многого: и волонтерство, и гуманитарная помощь, и помогаем благотворительностью. И по заводу, и по республике. Я считаю, что сообща, едино мы можем достичь многого.