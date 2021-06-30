«Работаем с сознанием, минус меняем на плюс». Чему учит движение «Трезвенность-Оптималист»?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вы пьете?
Валентин Толкачев, председатель БОО «Трезвенность-Оптималист» им. Г. А. Шичко:
Вы неправильно задаете вопрос. Пью, конечно: молоко, чай, воду, квас. Надо четко говорить: «Вы употребляете отравляющий алкоголь?»
Алена Родовская:
Алкогольные напитки?
Валентин Толкачев:
Он не напиток, это изделие химическое.
Алена Родовская:
«Трезвенность-Опималист» – как вот это понимать? Объясните, пожалуйста, почему так ваше сообщество называется.
Валентин Толкачев:
Во-первых, «трезвенность» – это церковное слово. Во-первых, это трезвый образ жизни, высокодуховное развитие, интеллектуальное. А «оптималист» – это в переводе с латыни «разумный, умный, наилучший». И вот этот термин, название движения придумал Геннадий Андреевич Шичко, который родился у нас, работал в Институте имени Бехтерева, занимался высшей нервной деятельностью. И оставил после себя метод Шичко, по которому мы работаем.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Откуда возникла необходимость создать такую организацию? И много ли у вас последователей, соратников?
Валентин Толкачев:
Нашей организации 32 года исполнилось 23 мая. И мы за это время оздоровили, отрезвили тысячи людей. И это движение идет по странам СНГ. Начиная с 80-х годов, более 6 миллионов трезвых людей сделало движение «Оптималист», которое организовал наш земляк Геннадий Шичко.
Алена Родовская:
В чем секрет? Что происходит с человеком, который попадает к вам в общество?
Валентин Толкачев:
Он прежде всего меняет свое сознание с негатива на позитив. То есть у него мысли употреблять, отравляться, а мы работаем с его сознанием и от минуса меняем на плюс. Это делается гениально просто. Человек на ночь пишет установочные формулировки: «я отказываюсь от табака», «я отказываюсь от алкоголя». И ночью идет обработка. Написал раз, написал два, потому что закон второй философии – количество в качество. И человек спокойно от этого отказывается.
Алена Родовская:
А сколько должно пройти времени, прежде чем он действительно больше не возьмет рюмку в руки?
Валентин Толкачев:
Во-первых, мы проводим курс очно-заочный. То есть очно я занимаюсь семь раз. Вот дайте на телевидении мне по полчаса неделю, пару месяцев, и Беларусь будет трезвая и здоровая.
Алена Родовская:
Общаетесь ли вы с молодежью, что они думают про старость?
Валентин Толкачев:
Молодежь не ставит задачу жить за сотню лет. Я разъезжаю много, читаю лекции. В Орше в медучилище выхожу и говорю: «Девочки и мальчики, а сколько вы хотите прожить?» «Ой, хотя бы 50». Да вы что? Я перед вами стою, 70, и я еще, как говорится, ого-го-го. Дело в том, что молодость – прекрасное дело, но она быстро проходит. А надо все-таки отрабатывать свою жизненную систему.
И я готов вам показать. Защитил дважды диссертацию, как отработать жизненную систему. И даже каждому из вас подарить свою систему. Вот, она у меня здесь изложена – моя биография и годовая жизненная система.
Все поддается только когда есть система. Мы говорим то «питание», то «зарядка», то «курсы» какие-то. Ничего подобного. Надо четко создать свою жизненную систему. Первое – поставить цель перед собой, иметь свою миссию. Еще древние шумеры говорили, что человек без цели – это живой труп. Далее отработать технологию. Потом – контролировать, как мы движемся к цели, и вносить коррекцию. Это классика, она всюду присутствует. По жизни человек состоит из двух слов: «чело» и «век». Мы назвали, и надо следовать. Поэтому я всем показываю, как совершать жизненный полет.