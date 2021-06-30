«Работаем с сознанием, минус меняем на плюс». Чему учит движение «Трезвенность-Оптималист»?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы пьете?

Валентин Толкачев, председатель БОО «Трезвенность-Оптималист» им. Г. А. Шичко:

Вы неправильно задаете вопрос. Пью, конечно: молоко, чай, воду, квас. Надо четко говорить: «Вы употребляете отравляющий алкоголь?» Алена Родовская:

Алкогольные напитки? Валентин Толкачев:

Он не напиток, это изделие химическое. Алена Родовская:

«Трезвенность-Опималист» – как вот это понимать? Объясните, пожалуйста, почему так ваше сообщество называется.

Валентин Толкачев:

Во-первых, «трезвенность» – это церковное слово. Во-первых, это трезвый образ жизни, высокодуховное развитие, интеллектуальное. А «оптималист» – это в переводе с латыни «разумный, умный, наилучший». И вот этот термин, название движения придумал Геннадий Андреевич Шичко, который родился у нас, работал в Институте имени Бехтерева, занимался высшей нервной деятельностью. И оставил после себя метод Шичко, по которому мы работаем. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Откуда возникла необходимость создать такую организацию? И много ли у вас последователей, соратников?

Валентин Толкачев:

Нашей организации 32 года исполнилось 23 мая. И мы за это время оздоровили, отрезвили тысячи людей. И это движение идет по странам СНГ. Начиная с 80-х годов, более 6 миллионов трезвых людей сделало движение «Оптималист», которое организовал наш земляк Геннадий Шичко. Алена Родовская:

В чем секрет? Что происходит с человеком, который попадает к вам в общество? Валентин Толкачев:

Он прежде всего меняет свое сознание с негатива на позитив. То есть у него мысли употреблять, отравляться, а мы работаем с его сознанием и от минуса меняем на плюс. Это делается гениально просто. Человек на ночь пишет установочные формулировки: «я отказываюсь от табака», «я отказываюсь от алкоголя». И ночью идет обработка. Написал раз, написал два, потому что закон второй философии – количество в качество. И человек спокойно от этого отказывается.

Алена Родовская:

А сколько должно пройти времени, прежде чем он действительно больше не возьмет рюмку в руки? Валентин Толкачев:

Во-первых, мы проводим курс очно-заочный. То есть очно я занимаюсь семь раз. Вот дайте на телевидении мне по полчаса неделю, пару месяцев, и Беларусь будет трезвая и здоровая. Алена Родовская:

Общаетесь ли вы с молодежью, что они думают про старость?