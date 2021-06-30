Посетили десять залов и сделали памятные фото. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для передовиков «Беларуськалия»

Новости Беларуси. Знакомство с символом политической жизни страны. Во Дворце Независимости 30 июня прошла экскурсия для сотрудников предприятия «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полсотни тружеников прибыли из Солигорска – это непосредственно шахтеры, инженеры, мастера, энергетики и машинисты. Каждый из них – передовик в горной промышленности. Предприятие «Беларуськалий» ведет традицию чествования своих лучших работников уже 17 лет. За это время полмиллиона человек были внесены на районную и местную доски почета. Каждый год награждение проходит в знаковых местах страны. 2021 год, пожалуй, особенный. В канун главного праздника страны побывать во Дворце Независимости вдвойне почетнее.

Денис Проходский, начальник строительного предприятия «Беларуськалия»:

Мне очень приятно, что руководство заметило меня и выдвинуло, скажем так, на награждение, на поощрение. Поэтому я очень рад, что оказался здесь.

Сергей Ермаков, электрослесарь предприятия «Беларуськалий»:

То, что я попал сюда, – это не только моя заслуга. Больше моего коллектива. Трудимся, продолжаем трудиться и проблем не видим. Главное – работать. Я думаю, людям стоит приехать, посмотреть, где в нашей стране происходят крупнейшие заседания, где наш Президент принимает гостей. Для себя, очень интересно.

Сергей Патиюк, директор четвертого рудоуправления предприятия «Беларуськалий»:

Примерно два года назад в соседнем зале, в котором мы с вами только что находились, я из рук главы государства получил награду в виде ордена Почета. Поэтому считаю, что эта награда олицетворяет как минимум труд всего коллектива, который я возглавляю пять лет, наверное. Это оценка труда и за более продолжительный период. Поэтому те ощущения, которые я испытывал два года назад, сегодня, проходя по этим же залам, вспоминаешь, ощущаешь ту атмосферу, в которой это происходило. И, конечно же, это приятные ощущения, которые в том числе позволяют с большей отдачей, с большим энтузиазмом работать и двигаться вперед.