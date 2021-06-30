Почему мужчины в Беларуси живут по статистике меньше, чем женщины?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
На начало года в нашей стране проживали более 143 тысяч человек в возрасте 85+. Я отметила, что на самом деле мужчин всего лишь 28 тысяч. А еще интересный факт, что практически половина долгожителей проживает в сельской местности.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Почему же продолжительность жизни у мужчин меньше? И почему в сельской местности, где такого понятия, как нормированный рабочий день, нет, условия труда зачастую более тяжелые? Да и с трезвостью в сельской местности не всегда полный порядок. Как вы думаете, почему именно так?
Валентин Толкачев, председатель БОО «Трезвенность-Оптималист» им. Г. А. Шичко:
Тут несколько факторов. Первое – это образ жизни, во-вторых – профессии более сложные, космос, например, подводная лодка.
Екатерина Забенько:
Ох, много космонавтов среди мужчин! Олег Новицкий наш, наверное, единственный известный на всю Беларусь.
Валентин Толкачев:
Но самое главное, что в Китае и в Индии мужчины живут всего лишь на полтора года меньше, чем женщины. А у нас – на 10, на 15 лет. Все дело в том, что они не знают науку дао – любовь. В сельской местности, во-первых, немножко образ жизни другой. Ближе к природе, к земле, питание более натуральное. Вот что значит быстро приготавливаемая пища. Все в образе жизни.
Елена Михаленко, ведущий научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Действительно, образ жизни накладывает отпечаток на продолжительность жизни. Если мы говорим про сельскую местность, это более здоровое питание. Важный факт – это все-таки избегание стрессов. В сельской местности все-таки менее интенсивная жизнь, чем в городе. То есть мы с вами более подвержены стрессу в городе по сравнению с жителями сельской местности.
Если мы говорим о низкой продолжительности жизни мужчин, то здесь, опять же, стереотип поведения. Мужчины реже, чем женщины, идут к врачу. Они приходят к врачу, уже когда совсем невмоготу. Так нас воспитали, так испокон веков ведется, что мужчина должен быть сильным, здоровым, не должен обращать внимание на свои минимальные недомогания.
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