Почему мужчины в Беларуси живут по статистике меньше, чем женщины?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

На начало года в нашей стране проживали более 143 тысяч человек в возрасте 85+. Я отметила, что на самом деле мужчин всего лишь 28 тысяч. А еще интересный факт, что практически половина долгожителей проживает в сельской местности. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Почему же продолжительность жизни у мужчин меньше? И почему в сельской местности, где такого понятия, как нормированный рабочий день, нет, условия труда зачастую более тяжелые? Да и с трезвостью в сельской местности не всегда полный порядок. Как вы думаете, почему именно так?

Валентин Толкачев, председатель БОО «Трезвенность-Оптималист» им. Г. А. Шичко:

Тут несколько факторов. Первое – это образ жизни, во-вторых – профессии более сложные, космос, например, подводная лодка. Екатерина Забенько:

Ох, много космонавтов среди мужчин! Олег Новицкий наш, наверное, единственный известный на всю Беларусь. Валентин Толкачев:

Но самое главное, что в Китае и в Индии мужчины живут всего лишь на полтора года меньше, чем женщины. А у нас – на 10, на 15 лет. Все дело в том, что они не знают науку дао – любовь. В сельской местности, во-первых, немножко образ жизни другой. Ближе к природе, к земле, питание более натуральное. Вот что значит быстро приготавливаемая пища. Все в образе жизни.