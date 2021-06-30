«В Минске привиты уже более 200 тысяч населения». Сколько ещё не хватает до коллективного иммунитета?

28 таких мест в торговых центрах, на рынках и железнодорожном вокзале сейчас насчитывается в Минске. Еще один дополнительный пункт вакцинации открылся 30 июня в торговом центре «Столица». Привиться здесь можно российской вакциной «Спутник V». Проводят вакцинацию врачи 5-й поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт.

Прежде, чем сделать прививку, нужно будет побеседовать с врачом, измерить давление и температуру. Например, вакцинироваться нельзя во время беременности или в течение трех месяцев после болезни.

Наталья Автухова, з аместитель г лавного г осударственного в рача Минска: По состоянию на 30 июня в Минске привиты уже более 200 тысяч населения, что составляет 11 % от населения города. Для того чтобы достичь необходимого уровня коллективного иммунитета, необходимо обеспечить охват населения в размере 60 %. Поэтому мы очень призываем минчан помочь нам в борьбе с пандемией и активно включиться в иммунизацию. И все вместе мы должны достигнуть этого охвата. Лучше, конечно, даже еще больше.

Это очень хорошо, это очень удобно, я считаю, чем прививаться ходить в эти в поликлиники, по этим записям, в эти большие очереди. Здесь в большинстве торговых центров сейчас такое есть.

Список таких пунктов вакцинации будет пополняться. До октября планируется привить миллион 200 тысяч жителей столицы. Однако, несмотря на иммунизацию, медики советуют не пренебрегать требованиями безопасности в общественных местах: носить маску и пользоваться санитайзерами.