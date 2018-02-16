«Если б знали, что это будет российская фирма, никто бы не поехал»: как белорусских рабочих кинули с зарплатой

Новости Беларуси. В поисках лучшей жизни они отправились на заработки за границу. Только вот п ахали как лошад и , а зарплату получили, что кот наплакал.

Григорий и Владимир электромонт ё рами работают уже четверть века. Сегодня прокладывают проводку в будущей поликлинике Витебска.



На заработки в Россию мужчины вынуждены были уехать летом 2016 го да . В это время в Витебске не было строящихся объектов, и электромонт ё ров отправили в отпуск за свой сч ё т.

Тогда и подвернулось объявление о при ё ме на работу.

Съездили в Минск, в белорусскую фирму, подготов ились и, спустя две недели, уехали в Санкт-Петербург. Руководитель компании особого интереса к сотрудникам больше не проявлял.

Григорий Оганян, электромонт ё р:

Первое сомнение у нас появилось, когда он вместо белорусских договоров дал нам договоры российские подписывать.

Он сказал: «Из-за того, чтобы меньше платить налоги».



Владимир Котов, электромонт ё р:

Вместо того, что он обещал нам по 2 тысячи на питание в неделю давать, он нам второй раз дал по полторы тысячи.

Целый месяц, вместе с коллегами, в России отработал и Юрий. По самым скромным подсч ё там, каждый из них должен был получить по три тысячи долларов.



Учитывая, что в бригаде было около 30 человек, минимум 100 тысяч долларов зарплаты исчезли.

На руки мужчины, в целом, получили по 350 белорусских рублей.



Юрий Терзи, охранник торгового центра:

Если б мы знали, что это будет российская фирма, естественно, никто бы не поехал.

Потому что прав у нас практически не было.

И значально хотели трудоустроиться в белорусскую фирму и работать у себя дома.

Российская фирма-«однодневка» испарилась. Белорусская, вероятно, продолжает работать. Обращения в прокуратуру и милицию не дали никаких результатов. В действиях компании и е ё руководителя не усмотрели какого-либо преступления или правонарушения. А мужчины уже смирились с тем, что за месяц работы им так никто и не заплати л .

Илона Волынец, СТВ:

Герои сюжета, может быть, и не поехали бы на заработки за границу, но доверились белорусской фирме. Понятно, что виноваты сами, что нет договора. Но, тем не менее, почему обращения в милицию, в прокуратуру не дали результатов?



Елена Нестерук, руководитель программы безопасной миграции «Ла Страда»:

На самом деле, фирма уже изначально их обманывала. Она их не собиралась трудоустраивать к себе. Она их собиралась отправлять на заработки за границу.