«Если б знали, что это будет российская фирма, никто бы не поехал»: как белорусских рабочих кинули с зарплатой
Новости Беларуси. В поисках лучшей жизни они отправились на заработки за границу. Только вот пахали как лошади, а зарплату получили, что кот наплакал.
Григорий и Владимир электромонтёрами работают уже четверть века.
Сегодня прокладывают проводку в будущей поликлинике Витебска.
На заработки в Россию мужчины вынуждены были уехать летом 2016 года. В это время в Витебске не было строящихся объектов, и электромонтёров отправили в отпуск за свой счёт.
Тогда и подвернулось объявление о приёме на работу.
Съездили в Минск, в белорусскую фирму, подготовились и, спустя две недели, уехали в Санкт-Петербург. Руководитель компании особого интереса к сотрудникам больше не проявлял.
Григорий Оганян, электромонтёр:
Первое сомнение у нас появилось, когда он вместо белорусских договоров дал нам договоры российские подписывать.
Он сказал: «Из-за того, чтобы меньше платить налоги».
Владимир Котов, электромонтёр:
Вместо того, что он обещал нам по 2 тысячи на питание в неделю давать, он нам второй раз дал по полторы тысячи.
Целый месяц, вместе с коллегами, в России отработал и Юрий.
По самым скромным подсчётам, каждый из них должен был получить по три тысячи долларов.
Учитывая, что в бригаде было около 30 человек, минимум 100 тысяч долларов зарплаты исчезли.
На руки мужчины, в целом, получили по 350 белорусских рублей.
Юрий Терзи, охранник торгового центра:
Если б мы знали, что это будет российская фирма, естественно, никто бы не поехал.
Потому что прав у нас практически не было.
Изначально хотели трудоустроиться в белорусскую фирму и работать у себя дома.
Российская фирма-«однодневка» испарилась.
Белорусская, вероятно, продолжает работать. Обращения в прокуратуру и милицию не дали никаких результатов. В действиях компании и её руководителя не усмотрели какого-либо преступления или правонарушения. А мужчины уже смирились с тем, что за месяц работы им так никто и не заплатил.
Илона Волынец, СТВ:
Герои сюжета, может быть, и не поехали бы на заработки за границу, но доверились белорусской фирме. Понятно, что виноваты сами, что нет договора. Но, тем не менее, почему обращения в милицию, в прокуратуру не дали результатов?
Елена Нестерук, руководитель программы безопасной миграции «Ла Страда»:
На самом деле, фирма уже изначально их обманывала. Она их не собиралась трудоустраивать к себе. Она их собиралась отправлять на заработки за границу.
И здесь вступает в действие другое законодательство: закон о внешней трудовой миграции.
Потому что, согласно этому закону, фирмы, которые хотят отправлять людей работать за границу, должны получать лицензию. Здесь такая ситуация, что есть слова руководителя фирмы, слова сотрудников, которые говорят: «Мы в глаза не видели этих людей». И есть слова тех, кто пострадал. Но, чем больше будет пострадавших, чем качественнее будет проведено следствие, тем больше шансов наказать этих людей.
Работа за границей – что нужно знать: «Открытый разговор»