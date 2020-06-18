«Работа ведётся ещё и сейчас, и мы находим мелкие шероховатости». Ольга Чуприс об обновлении кодексов об административной ответственности

Новости Беларуси. Закон существует для того, чтобы помогать людям в работе и жизни, а не усложнять эти процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости Президент провел совещание по проектам кодексов об административной ответственности. Напомним, в декабре 2019 года глава государства поручил создать рабочую группу и буквально провести ревизию административного законодательства. Причин для этого было немало. Взять хотя бы тот факт, что за 12 лет действия Кодекса в него было внесено почти 1500 поправок.

Кроме того, Президент отмечал, что Кодекс в предыдущей редакции использовал преимущественно карательный подход в решении конфликтных ситуаций. За пять лет в стране зарегистрировано около 16 млн нарушений, за которые привлекли к ответственности около 3,5 млн человек. Полгода над проектами кодексов работала группа, в состав которой вошли представители госорганов, депутаты, судейский корпус, ученые, юристы. Кроме того, шло общественное обсуждение – каждый мог внести свои предложения. Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить» В итоге среди инициатив – разделение правонарушений на три основные группы, усиление ответственности за вождение в нетрезвом виде, а также новый вид взысканий (альтернативный аресту и штрафу) – общественные работы. Все пункты Президент поддержал, и в ближайшее время кодексы отправят на рассмотрение в Палату представителей.