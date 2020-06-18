Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить»

Новости Беларуси. Закон существует для того, чтобы помогать людям в работе и жизни, а не усложнять эти процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июня во Дворце Независимости Президент проводит совещание по проектам кодексов об административной ответственности. Напомним, в декабре 2019 года глава государства поручил создать рабочую группу и буквально провести ревизию административного законодательства. Причин для этого было немало. Взять хотя бы тот факт, что за 12 лет действия Кодекса в него было внесено почти 1500 поправок. Это девальвирует уважение к закону. Кроме того, Президент отмечал, что Кодекс в предыдущей редакции использовал преимущественно карательный подход в решении конфликтных ситуаций.

За пять лет в стране зарегистрировано около 16 миллионов нарушений, за которые привлекли к ответственности около 3,5 млн человек. Полгода над проектами кодексов работала группа, в состав которой вошли представители госорганов, депутаты, судейский корпус, ученые, юристы. Кроме того, шло общественное обсуждение – каждый мог внести свои предложения. В итоге среди инициатив – разделение правонарушений на три основные группы, усиление ответственности за вождение в нетрезвом виде, а также новый вид взысканий, альтернативный аресту и штрафу – общественные работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не нужно цепляться к людям по мелочам. Например, зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки, притом с собственного огорода? Я думаю, что лучше будет, если мы везде (хотя трудно уже сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном нам просто не нужно мешать людям жить и работать. Три года назад в рамках либерализации бизнес-климата мы начали заниматься подобной работой. Она не должна останавливаться. Это прямое поручение. Постоянно надо думать, как работать с людьми. Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить. Например, балльная система. Может, она и неплохая. Во многих странах система прижилась. Но, когда мы изучили общественное мнение, то к этой системе в Беларуси пока нет доверия.

Мы договаривались о том, что после проработки этих кодексов мы перейдем и к другим законам. Жизнь поменялась, и, конечно, новые законы и действующие законы должны соответствовать тому ритму, образу жизни наших граждан и функционированию нашего государства. Поэтому настало время взяться за эту тяжелую, кропотливую, порой нелюбимую и противную работу. Помню это с парламентской своей деятельности. Поэтому буду благодарен всем тем юристам, экономистам, госслужащим, всем, кто подключится, поможет нам осовременить, приблизить к жизни то законодательство, которое сегодня существует в Беларуси, взяв его, естественно, за основу.