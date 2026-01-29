Марш-бросок на пять километров в полной амуниции! Как проходит проверка Вооружённых Сил Беларуси

Марш-бросок на пять километров в полной амуниции. Новое испытание для военнослужащих 19-й отдельной механизированной бригады в рамках масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил. Экзамен по беговой подготовке сдавали и офицеры, и рядовые, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норматив, в который должны вложиться военнослужащие – 26,5 минуты. При этом разрыв между первым и последним финиширующим – не более 50 метров. Бойцы помогали отстающим, подбадривали друг друга. Ситуацию осложнял мороз.

Дистанция удалась отлично. Очень рады, что и пробежали все вместе. Эта дистанция сплачивает наш коллектив.

Сергей Брезинский, заместитель начальника управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

Сегодня мы продолжаем внезапную массовую проверку боевой готовности Вооруженных Сил по плану главы государства. В рамках проверки проводится проверка личного состава на физическую выносливость. Выполняют норматив по физической подготовке – марш-бросок на 5 километров в составе подразделения. Марш-бросок, являясь тестом на физическую выносливость для личного состава, одновременно является показателем психологической устойчивости воинского коллектива, а также показывает готовность действия военнослужащих в экстремальных условиях. Физической подготовке – наравне с боевой и тактической – в бригаде уделяется большое внимание. Военнослужащие проводят много времени в спортивном городке, на полигонах. Участвуют во всех масштабных учениях по линии Союзного государства и ОДКБ. И сегодняшнее испытание подтвердило высокий уровень подготовки.