Марш-бросок на пять километров в полной амуниции! Как проходит проверка Вооружённых Сил Беларуси
Марш-бросок на пять километров в полной амуниции. Новое испытание для военнослужащих 19-й отдельной механизированной бригады в рамках масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил. Экзамен по беговой подготовке сдавали и офицеры, и рядовые, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Норматив, в который должны вложиться военнослужащие – 26,5 минуты. При этом разрыв между первым и последним финиширующим – не более 50 метров. Бойцы помогали отстающим, подбадривали друг друга. Ситуацию осложнял мороз.
Дистанция удалась отлично. Очень рады, что и пробежали все вместе. Эта дистанция сплачивает наш коллектив.
Сергей Брезинский, заместитель начальника управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:
Сегодня мы продолжаем внезапную массовую проверку боевой готовности Вооруженных Сил по плану главы государства. В рамках проверки проводится проверка личного состава на физическую выносливость. Выполняют норматив по физической подготовке – марш-бросок на 5 километров в составе подразделения. Марш-бросок, являясь тестом на физическую выносливость для личного состава, одновременно является показателем психологической устойчивости воинского коллектива, а также показывает готовность действия военнослужащих в экстремальных условиях.
Физической подготовке – наравне с боевой и тактической – в бригаде уделяется большое внимание. Военнослужащие проводят много времени в спортивном городке, на полигонах. Участвуют во всех масштабных учениях по линии Союзного государства и ОДКБ. И сегодняшнее испытание подтвердило высокий уровень подготовки.
Максим Константинов, заместитель командира 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
За последние годы военнослужащие бригады принимают участие во всех крупных учениях, проводящихся как на территории нашей страны, так и за пределами, в Союзном государстве. Осуществляется подготовка на своем полигоне Лепельский, а также на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь. Учебно-материальная база позволяет достигать поставленных целей с учетом опыта специальной военной операции, проводящейся Вооруженными силами Российской Федерации. Основные мероприятия в отчетном году, в 2025-м, это было участие в совместных стратегических учениях «Запад-2025», также проведение оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь на базе нашей бригады.
Напомним, комплексная оценка воинских частей и подразделений проходит по поручению главы государства. При этом Александр Лукашенко не только следит за ее ходом, но и лично приводит воинские части в боевую готовность, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб. Все мероприятия проводятся в ускоренном режиме, поскольку ключевая цель – увидеть объективную картину и реальное состояние войск для дальнейшего совершенствования Вооруженных Сил Беларуси.