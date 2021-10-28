«Работа по следу, поиск стреляных гильз». Как кинологи дрессируют служебных собак?

Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время в нем прошли обучение десятки тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени на это уходит и почему центр в Горанях единственный в своем роде? Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост».

Сергей Шуманский, корреспондент:

Новый учебно-административный корпус открыли 2 сентября. Здесь в одном месте собрали всю учебно-материальную базу Центра. Два лекционных зала на 240 мест, классы криминалистики, медподготовки, спецтехники, залы борьбы, тренажерка, библиотека. В общем, учись не хочу. А в ближайшее время построится еще и новое общежитие.

О быте курсантов. Три месяца на протяжении всего срока обучения молодые люди проживают в казармах на территории Центра. По сути, здесь обычные армейские условия. Телефон в свободное время, телевизор по расписанию. Разве что холодильник и стиральная машина добавляют комфорта. Также на территории Центра размещены столовая и буфет.

Александр Шишко, заместитель начальника курса отделения первоначальной подготовки Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

Основная задача курсового звена – научить в первую очередь курсантов, особенно тех, кто не служил в армии, порядку, дисциплине, установленным уставом. В будние дни, конечно, они свое свободное время больше тратят на дополнительную подготовку, есть возможность заниматься в тренажерном зале, спортивном, зале борьбы, на стадионе, проводятся спортивно-массовые мероприятия. Но основное время, конечно, они уделяют дополнительной подготовке по учебе.

Физической подготовке курсантов в Центре уделяют особое внимание. Достаточно сказать хотя бы то, что занятия проводятся каждый день. Благо, база для этого отменная – четыре спортивных зала для отработки боевых приемов борьбы, современный стадион, спортивный городок и тренажерный зал. Словом, все условия для совершенствования. Видимо, поэтому спортивные объекты в Центре никогда не пустуют даже в выходные дни. «Разрешено привозить плойки и фены». Как живут курсантки Центра повышения квалификации МВД? – читать здесь.

Максим Губарь, старший инспектор по подготовке кадров Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

Большая часть преподавателей цикла физической подготовки имеют звания мастера спорта Республики Беларусь по различным видам спорта. Также они являлись когда-то членами национальной сборной Беларуси. Очень приятно посмотреть, когда курсанты в свое личное время приходят позаниматься на стадион, на спортивную площадку, также их можно увидеть в тренажерном зале, а еще приятнее увидеть, когда среди мужчин и женщины совершенствуют свою физическую форму.

Есть в Горанях и собственный центр кинологической подготовки. Два блока из 20 вольеров, здание учебно-дрессировочного комплекса с различными ситуационными помещениями, полоса препятствий.

Для ухода за собаками оборудована комната ветеринарного фельдшера, а пищу готовят на специальной кухне. А еще в кинологическом центре есть живой 70-килограммовый символ – Жора.

Иван Юркевич, инспектор-кинолог кинологического центра:

Проходил на базе нашего центра открытый чемпионат-конкурс по стендовой стрельбе, присутствовали гости, приглашенные с разных стран, и приезжал начальник департамента Киргизии. Он привез нам подарок такой, этот подарок в дальнейшем стал своеобразным символом центра. Это среднеазиатская овчарка, алабай, ему сейчас 2 года, зовут Джархан, сокращенно – Жора.

Чтобы подготовить двойку «кинолог – собака» у специалистов цикла кинологической подготовки уходит 4 месяца. Сначала курсанты получают теоретическую подготовку в области кинологии, а затем и практические знания в дрессировке служебных собак, которая включает в себя общий и специальный курс.

Иван Юркевич:

Общий курс – это полоса препятствий, команды «сидеть», «лежать», «стоять», «ко мне», «голос». Собаки приезжают к нам необученные, мы здесь с нуля за 4 месяца обучаем их и выпускаем.

Александр Шкробот, старший преподаватель цикла кинологической подготовки Центра повышения квалификации МВД Беларуси:

В курс специальной дрессировки входит выработка навыка выборки вещи, выборки человека, обыск местности с поиском вещей в целях их нахождения, обыск помещения в целях нахождения людей, выработка навыка работы по следу, поиск стреляных гильз, задержание с охраной и конвоированием.

По окончании курса первоначальной подготовки курсанты сдают итоговые испытания. И суть этих экзаменов вовсе не в оценке комиссии. Все то, чему они учились 3 месяца, каждому будущему милиционеру предстоит в дальнейшем использовать в своей повседневной службе. Как раз во время съемок нашего репортажа в самостоятельное плавание ушли 207 выпускников Центра. Торжественное мероприятие, посвященное выпуску курсантов, – одно из самых важных событий в жизни каждого из них.

Дмитрий Дрозд, заместитель начальника Департамента охраны МВД Беларуси:

Молодые ребята, закончив и получив азы первоначальной подготовки, уже завтра войдут в состав групп задержания, завтра уже они будут заступать на банковские, ведомственные посты. Это их первый шаг в милицию. Завтра по мере их развития, старания и желания прежде всего они могут стать офицерами и могут руководить подразделениями, областными управлениями и даже Департаментом. Это будущее наше.

Уже в ближайшее время Центр повышения квалификации примет новых курсантов, ведь учебный процесс здесь не прекращается ни на день. Также впереди и новые открытия. Например, в планах строительство актового зала на 750 мест, банно-прачечного корпуса с бассейном и 300-метрового тира.