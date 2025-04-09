У белорусов есть свой особый ген? Ответила директор Института генетики

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Можно говорить о том, что есть какой-то особый ген у белорусов?
Людмила Макарина-Кибак, директор Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:
Если сказать, вносит ли вклад ген в долголетие либо в какое-то старение, был задан правильный вопрос. Что надо делать, чтобы жить долго? Да, конечно, гены вносят определенный вклад в продолжительность жизни, но и в том числе мы что-то должны делать для того, чтобы долго жить. Поэтому я отвечу так: сочетание факторов приводит к активной и качественной жизни.