Лукашенко подписал Директиву о реализации основ идеологии белорусского государства

Сегодня, 9 апреля, Александр Лукашенко подписал еще одну Директиву. Ее номер – 12. Она касается реализации основ идеологии белорусского государства. Документ направлен на повышение эффективности идеологической работы, актуализацию нормативной правовой базы, регулирующей данную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь давно состоялась как государство, построенное на принципах народовластия, гуманизма, социальной справедливости, равенства прав и возможностей, исторической преемственности. У нас есть все для дальнейшего повышения уровня национального самосознания белорусов – уверены эксперты.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Директива Президента № 12 связана с очень интересным аспектом. Идеологическая работа в Беларуси всегда велась. У нас придавалось большое значение формированию смысловых, содержательных моментов, чтобы граждане Республики Беларусь в полной мере осознавали себя единой нацией, чтобы у нас существовала возможность пропаганды достижений современного белорусского государства, чтобы мы имели возможность сопротивляться тому информационному накату, который сегодня, как мы видим, осуществляется в отношении нашего государства.

Поэтому, особенно в условиях информационной войны, особенно в условиях, когда сегодня пытаются в первую очередь страны Запада перетянуть на себя одеяло исторической правды, представлений о том, что только они якобы имеют право определять, как жить другим. При всем этом фоне нам необходимо сегодня усилить деятельность по идеологическому воспитанию, по донесению сути нашего белорусского бытия как до наших граждан, так и до всего внешнего мира.

Директивой утверждаются концептуальные основы идеологии белорусского государства, унифицируются подходы в проведении соответствующей работы с людьми и ее оценке. Появляется и обязанность реализовывать идеологию белорусского государства во всех сферах и субъектах хозяйствования независимо от формы собственности. То есть частный сектор не останется в стороне от общегосударственных процессов.