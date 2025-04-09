МАЗ представил обновлённую версию электробуса для Санкт-Петербурга

Из Беларуси в Петербург приедет полностью локализованный электробус МАЗ. Минский автомобильный завод совместно с партнерами из Российской Федерации представили обновлённую версию электробуса МАЗ, адаптированную под требования Санкт-Петербурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над силовой частью работали партнеры из России. Это тяговые инверторы, зарядные устройства, преобразователи и аккумуляторы. Они обладают высокой удельной емкостью и длительным сроком службы, что позволяет обеспечить запас автономного хода на уровне не менее 250 километров и избежать необходимости установки специальной дорогостоящей зарядной инфраструктуры в городе.

Внешний и внутренний вид транспорта полностью белорусского производства. Это каркас, облицовочные материалы, детали интерьера и экстерьера, рабочее место водителя, мультиплексная и тормозная системы.

Впервые в электробус встроена мультисервисная платформа от «Транстелематики», она включает оплату проезда и подсчет пассажиров, информационные дисплеи и видеонаблюдение. Транспорт оснащен низкопольной конструкцией, климат-контролем и улучшенными условиями для маломобильных пассажиров. Теперь благодаря системе «Говорящий город» люди с ограниченными возможностями смогут заранее уведомить водителя о выходе или пересадке.

Андрей Савчиц, главный конструктор – начальник управления автоматизированных систем, телематики и мехатроники ОАО МАЗ:

Задача поставлена генеральным директором – создать объект, который будет санкционно стойким и максимально подходящим под технические требования города Санкт-Петербурга. Одной из таких немаловажных особенностей, что разработкой электрооборудования данной трубы занималась группа молодых специалистов, бывших выпускников вузов.

Прошли быструю подготовку, и их руками это все создавалось. Электробус планируется передать на подконтрольную эксплуатацию в город Санкт-Петербург. Мы хотим получить максимально полный отзыв по эксплуатации этого образца и дальше уже устранить те недочеты, которые будут выявлены в подконтрольной эксплуатации, чтобы уже последующие образцы выпускались как раз максимально востребованными.

Создание электробуса МАЗ в рамках Союзного государства – это пример успешного сотрудничества в области высоких технологий и инноваций. Проект способствует укреплению экономических связей между странами и демонстрирует общую заинтересованность в развитии экологически чистого транспорта.

*На правах рекламы.