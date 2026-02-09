В Беларуси впервые провели сделку по продаже недвижимости по видеосвязи

Договоры реальные, а процессы виртуальные. В Беларуси впервые провели сделку по продаже недвижимости в онлайн-формате. Покупателю из столицы удалось приобрести квартиру в Витебске, при этом не покидая Минск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договор был оформлен посредством видеоконференции. Обе стороны на местах сопровождали государственные регистраторы. Риски наткнуться на мошенников в таких случаях исключены – операция проводится по каналам кадастровых агентств. То есть ни покупатель, ни продавец не может сделать это самостоятельно. Стороны заранее обращаются в профильные госорганизации, где и проводится сделка. Специалисты назначают дату и время онлайн-встречи, проговаривают все условия и нюансы. Причем продать или купить так можно любую недвижимость.

Татьяна Шимко, первый заместитель директора Минского областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:

В соответствии с Законом о государственной регистрации и изменениями подписание договора возможно в виде двух вариантов. Первый вариант – это наличие электронной и цифровой подписи у сторон, если она есть. И второй вариант – это удостоверение подписи сторон посредством планшета. Перенести сделку в онлайн-формат стало возможным благодаря изменениям в Закон о государственной регистрации, которые вступили в силу в июне 2025 года. При этом традиционные формы сделок не отменены. Граждане и организации могут регистрировать договор купли-продажи при личной встрече.