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В Беларуси впервые провели сделку по продаже недвижимости по видеосвязи

09 февраля 2026 10:55
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Договоры реальные, а процессы виртуальные. В Беларуси впервые провели сделку по продаже недвижимости в онлайн-формате. Покупателю из столицы удалось приобрести квартиру в Витебске, при этом не покидая Минск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси впервые провели сделку по продаже недвижимости по видеосвязи-2

Договор был оформлен посредством видеоконференции. Обе стороны на местах сопровождали государственные регистраторы. Риски наткнуться на мошенников в таких случаях исключены – операция проводится по каналам кадастровых агентств. То есть ни покупатель, ни продавец не может сделать это самостоятельно. Стороны заранее обращаются в профильные госорганизации, где и проводится сделка. Специалисты назначают дату и время онлайн-встречи, проговаривают все условия и нюансы. Причем продать или купить так можно любую недвижимость.

В Беларуси впервые провели сделку по продаже недвижимости по видеосвязи-4

Татьяна Шимко, первый заместитель директора Минского областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:
В соответствии с Законом о государственной регистрации и изменениями подписание договора возможно в виде двух вариантов. Первый вариант – это наличие электронной и цифровой подписи у сторон, если она есть. И второй вариант – это удостоверение подписи сторон посредством планшета.

Перенести сделку в онлайн-формат стало возможным благодаря изменениям в Закон о государственной регистрации, которые вступили в силу в июне 2025 года. При этом традиционные формы сделок не отменены. Граждане и организации могут регистрировать договор купли-продажи при личной встрече.

В Беларуси впервые провели сделку по продаже недвижимости по видеосвязи-6

Ольга Муравицкая, начальник отдела регистрации и кадастра Минского областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:
Если мы будем говорить о временных затратах сторон в связи с тем, что раньше они должны были собраться в какой-то одной точке и кому-то куда-то надо было приехать, то на сегодняшний день временные затраты по встрече и по личному взаимодействию отсутствуют.

С учетом увеличения документооборота в электронном виде специалисты уверены, что возможностью проведения онлайн-сделок с недвижимостью белорусы будут пользоваться чаще. При этом традиционное оформление бумаг также доступно. Граждане и организации могут регистрировать договор купли-продажи и при личной встрече.

# Татьяна Шимко # Недвижимость

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