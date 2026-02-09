Халва со вкусом шкварок и хлебные чипсы! Чем удивляют белорусские предприятия на выставке «Продэкспо-2026»

Новые возможности для продвижения отечественных товаров и заключения контрактов. Белорусские производители представлены на крупнейшей в России и Восточной Европе выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2026». Сегодня, 9 февраля, она открылась в Москве. Чтобы разместить стенды более двух тысяч предприятий из 35 стран, понадобилось 11 залов в трех павильонах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Продэкспо» в Москве – ключевое отраслевое мероприятие на просторах ЕАЭС. Белорусские компании регулярно принимают участие в форуме как индивидуально, так и в составе коллективных экспозиций. Так, в 2026 году на выставке представлен стенд предприятий государственного концерна пищевой промышленности. Демонстрируют линейку продукции от именитых брендов. Это первая белорусская жевательная карамель, халва со вкусом шкварок, мясные наборы из свинины, хлебные чипсы, сухие молочные продукты, сыр и мороженое. На выставке презентуют последние новинки и уже полюбившийся ассортимент.

Дмитрий Гавриленко, директор кондитерской фабрики:

У нас вообще очень насыщенная программа по новой продукции. Мы привезли сюда линейку «Зефир пироговый», так называемый. То есть зефир со вкусом пирога, различные виды. Семь видов «Коровки», всем известной, с различными вкусами, наполнителями. Мы развиваем линейку пастилы. Это наиболее востребованный маржинальный продукт. Всего на «Продэкспо» представлено более 80 белорусских производителей. В 2025 году наша страна экспортировала продукты питания на сумму в 10 миллиардов долларов – и это рекорд. Продовольственный экспорт формирует четверть всех продаж за рубеж, что делает агропромышленный комплекс одним из ключевых двигателей национальной экономики.