Михаил Орда посетил предприятие «Красный партизан». О чём говорили с председателем ФБП?

В «Красном партизане» к вопросам организации труда относятся с особой ответственностью. Это дает свои результаты: за последние годы в хозяйстве не было случаев травматизма. Например, участники уборочной кампании обеспечиваются бутилированной водой, горячим питанием. В летний период пристальное внимание направлено и на соблюдение температурного режима: комбайны оснащены кондиционерами, а при необходимости смещается график работ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Если сегодня требуется технический, технологический перерыв – этот перерыв должен быть. Если сегодня в комбайне должна быть в термосе холодная вода – человек должен сегодня попить, и ее должно быть достаточно, значит, должно это быть. Если должна быть аптечка, значит, должна быть аптечка. Контроль давления, контроль физиологического состояния человека. Потому что это все влияет на людей, и для профсоюзов это основополагающий вопрос. Это безусловно. Как человек пришел на работу, какие условия, какая техника безопасности, как он сегодня отдыхает, как питается. Это все важно.