Михаил Орда посетил предприятие «Красный партизан». О чём говорили с председателем ФБП?
Новости Беларуси. Комфортные условия на рабочем месте, соблюдение техники безопасности и нормы охраны труда. 15 июля об этом говорили на предприятии «Красный партизан» с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Красном партизане» к вопросам организации труда относятся с особой ответственностью. Это дает свои результаты: за последние годы в хозяйстве не было случаев травматизма. Например, участники уборочной кампании обеспечиваются бутилированной водой, горячим питанием. В летний период пристальное внимание направлено и на соблюдение температурного режима: комбайны оснащены кондиционерами, а при необходимости смещается график работ.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Если сегодня требуется технический, технологический перерыв – этот перерыв должен быть. Если сегодня в комбайне должна быть в термосе холодная вода – человек должен сегодня попить, и ее должно быть достаточно, значит, должно это быть. Если должна быть аптечка, значит, должна быть аптечка. Контроль давления, контроль физиологического состояния человека. Потому что это все влияет на людей, и для профсоюзов это основополагающий вопрос. Это безусловно. Как человек пришел на работу, какие условия, какая техника безопасности, как он сегодня отдыхает, как питается. Это все важно.
Профсоюзные мониторинги накануне уборочной кампании показали: недочеты есть. Среди наиболее частых – отсутствие спецодежды и средств индивидуальной защиты, также не все единицы техники обеспечены аптечками и огнетушителями, нарушаются также правила эксплуатации техники. Однако все недостатки могут быть устранены в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами.