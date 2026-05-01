Модный тренд или полезный суперфуд? Рассказываем про киноа

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Киноа – модный тренд или действительно полезный суперфуд? Давайте разбираться. Этот псевдозлак родом из Южной Америки. Очень богат кальцием, магнием, железом, а также клетчаткой и растительным белком. Киноа – отличный вариант для гарнира, также ее можно использовать в супах, салатах и даже готовить из нее полезный хлеб.

Эта крупа не содержит глютен, поэтому подойдет абсолютно всем людям, в том числе и тем, у кого есть непереносимость глютена. Она имеет низкий гликемический индекс, прекрасно и длительно насыщает, поэтому является очень хорошим вариантом гарнира абсолютно для всех. Киноа бывает нескольких видов: белое, красное, черное, а бывает микс. Я обожаю именно микс-киноа.