Прямой эфир

Модный тренд или полезный суперфуд? Рассказываем про киноа

01 мая 2026 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Модный тренд или полезный суперфуд? Рассказываем про киноа-1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Киноа – модный тренд или действительно полезный суперфуд? Давайте разбираться. Этот псевдозлак родом из Южной Америки. Очень богат кальцием, магнием, железом, а также клетчаткой и растительным белком. Киноа – отличный вариант для гарнира, также ее можно использовать в супах, салатах и даже готовить из нее полезный хлеб.

Эта крупа не содержит глютен, поэтому подойдет абсолютно всем людям, в том числе и тем, у кого есть непереносимость глютена. Она имеет низкий гликемический индекс, прекрасно и длительно насыщает, поэтому является очень хорошим вариантом гарнира абсолютно для всех. Киноа бывает нескольких видов: белое, красное, черное, а бывает микс. Я обожаю именно микс-киноа.

Модный тренд или полезный суперфуд? Рассказываем про киноа-3

Очень многие люди говорят, что им не зашло киноа. Почему так случается? Потому что оно имеет легкую горчинку, достаточно специфический вкус при этом. Поэтому рекомендую обязательно замачивать киноа на ночь, а еще лучше добавить столовую ложку яблочного уксуса на литр воды, чтобы полностью избавиться от этой горчинки. 

И поверьте, тогда эта крупа однозначно вам понравится. Поэтому дайте ей второй шанс, если когда-то она вам не зашла. Она содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые являются полноценным набором белка для вашего здоровья.

# Здоровье # Продукты питания

Другие новости рубрики

Все новости
Русалочка из Новополоцка – Екатерина Ерёменко покорила Кубок мира по подводному плаванию
01 мая 2026 13:44

Русалочка из Новополоцка – Екатерина Ерёменко покорила Кубок мира по подводному плаванию

Задел на будущий урожай! Как проходит посевная в Речицком районе
01 мая 2026 13:41

Задел на будущий урожай! Как проходит посевная в Речицком районе

Авиатехника и солдатская каша – в Барановичах празднуют 75-летие авиабазы
01 мая 2026 13:39

Авиатехника и солдатская каша – в Барановичах празднуют 75-летие авиабазы