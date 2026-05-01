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Идеальные выходные – Беларусь отмечает майские праздники

01 мая 2026 13:58
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Идеальные выходные – Беларусь отмечает майские праздники-1

– Майские праздники. Чем будем заниматься? 
– На аттракционы пойдем?
– Да.
– Правильно! Видите как? Ну все, я проверю. 

Идеальные выходные – Беларусь отмечает майские праздники-3

Ой, для меня идеальные выходные – это, знаете, пройтись, прогуляться где-нибудь. И главное, чтобы меня никто не беспокоил. 

Идеальные выходные – Беларусь отмечает майские праздники-5

– А какой лучше маринад для шашлыка?
– Сделанный своими руками. 
– Из чего? Из того, что есть.
– Как вы красиво от ответа уходите.
– Приходите на мой бесплатный мастер-класс, вам будет скидка.

Подробнее в видео.

# Отдых

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