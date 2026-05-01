Идеальные выходные – Беларусь отмечает майские праздники

– Майские праздники. Чем будем заниматься? – На аттракционы пойдем? – Да. – Правильно! Видите как? Ну все, я проверю.

Ой, для меня идеальные выходные – это, знаете, пройтись, прогуляться где-нибудь. И главное, чтобы меня никто не беспокоил.

– А какой лучше маринад для шашлыка?

– Сделанный своими руками.

– Из чего? Из того, что есть.

– Как вы красиво от ответа уходите.

– Приходите на мой бесплатный мастер-класс, вам будет скидка.