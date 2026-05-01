Идеальные выходные – Беларусь отмечает майские праздники

– Майские праздники. Чем будем заниматься?
– На аттракционы пойдем?
– Да.
– Правильно! Видите как? Ну все, я проверю.
– Майские праздники. Чем будем заниматься?
– На аттракционы пойдем?
– Да.
– Правильно! Видите как? Ну все, я проверю.
Ой, для меня идеальные выходные – это, знаете, пройтись, прогуляться где-нибудь. И главное, чтобы меня никто не беспокоил.
– А какой лучше маринад для шашлыка?
– Сделанный своими руками.
– Из чего? Из того, что есть.
– Как вы красиво от ответа уходите.
– Приходите на мой бесплатный мастер-класс, вам будет скидка.
Подробнее в видео.