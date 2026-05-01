Мама двоих детей купила любимое лакомство семьи и выиграла 25 тыс. рублей в «Санте»

Юрий Царев, ведущий:
Любимые вафли детей и 25 тысяч рублей. Казалось бы, что между ними общего? Ответ прост – магазин «Санта».
Юрий Царев, ведущий:
Любимые вафли детей и 25 тысяч рублей. Казалось бы, что между ними общего? Ответ прост – магазин «Санта».
Александра Каштанова, ведущая:
Мама двух детей Юлия Харитоненко из Рогачева купила хрустящее лакомство для своей семьи и выиграла крупный денежный приз в рекламной игре от «Санта». Теперь вся семья сможет отправиться в путешествие мечты.
Александр Меженный, ведущий:
Давайте прямо сейчас познакомимся поближе с этой счастливицей.
Цветы вы точно получили и 25 тысяч рублей. Ура!
Харитоненко Юлия, г.Рогачев:
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я из города Рогачева. У меня есть муж, двое детей. Работаю я специалистом по социальной работе, помогаю людям. Когда мне позвонили, я была на работе, не поверила. Пару раз у меня в жизни такие были эмоции.
– 25 тысяч рублей!
– Ура! Это действительно так или нет?
– Позвонила мужу.
– Была радость огромная. Наконец-то и нам повезло.
– Деньги думаем потратить на путешествия всей семьей.
– Вот они, те самые вафли, которые стали для вас победными.
– Всем покупателям везения, победы.
*На правах рекламы.