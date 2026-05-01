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Мама двоих детей купила любимое лакомство семьи и выиграла 25 тыс. рублей в «Санте»

01 мая 2026 14:10
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Мама двоих детей купила любимое лакомство семьи и выиграла 25 тыс. рублей в «Санте»-1

Юрий Царев, ведущий: 
Любимые вафли детей и 25 тысяч рублей. Казалось бы, что между ними общего? Ответ прост – магазин «Санта».

Мама двоих детей купила любимое лакомство семьи и выиграла 25 тыс. рублей в «Санте»-3

Александра Каштанова, ведущая:
Мама двух детей Юлия Харитоненко из Рогачева купила хрустящее лакомство для своей семьи и выиграла крупный денежный приз в рекламной игре от «Санта». Теперь вся семья сможет отправиться в путешествие мечты.

Александр Меженный, ведущий: 
Давайте прямо сейчас познакомимся поближе с этой счастливицей.

Мама двоих детей купила любимое лакомство семьи и выиграла 25 тыс. рублей в «Санте»-5

Цветы вы точно получили и 25 тысяч рублей. Ура!

Мама двоих детей купила любимое лакомство семьи и выиграла 25 тыс. рублей в «Санте»-7

Харитоненко Юлия, г.Рогачев:
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я из города Рогачева. У меня есть муж, двое детей. Работаю я специалистом по социальной работе, помогаю людям. Когда мне позвонили, я была на работе, не поверила. Пару раз у меня в жизни такие были эмоции. 

– 25 тысяч рублей! 
– Ура! Это действительно так или нет? 

– Позвонила мужу. 
– Была радость огромная. Наконец-то и нам повезло. 
– Деньги думаем потратить на путешествия всей семьей.

Мама двоих детей купила любимое лакомство семьи и выиграла 25 тыс. рублей в «Санте»-9

– Вот они, те самые вафли, которые стали для вас победными.
– Всем покупателям везения, победы.

*На правах рекламы.

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