Мама двоих детей купила любимое лакомство семьи и выиграла 25 тыс. рублей в «Санте»

Юрий Царев, ведущий:

Любимые вафли детей и 25 тысяч рублей. Казалось бы, что между ними общего? Ответ прост – магазин «Санта».

Александра Каштанова, ведущая:

Мама двух детей Юлия Харитоненко из Рогачева купила хрустящее лакомство для своей семьи и выиграла крупный денежный приз в рекламной игре от «Санта». Теперь вся семья сможет отправиться в путешествие мечты. Александр Меженный, ведущий:

Давайте прямо сейчас познакомимся поближе с этой счастливицей.

Цветы вы точно получили и 25 тысяч рублей. Ура!

Харитоненко Юлия, г.Рогачев:

Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я из города Рогачева. У меня есть муж, двое детей. Работаю я специалистом по социальной работе, помогаю людям. Когда мне позвонили, я была на работе, не поверила. Пару раз у меня в жизни такие были эмоции. – 25 тысяч рублей!

– Ура! Это действительно так или нет? – Позвонила мужу.

– Была радость огромная. Наконец-то и нам повезло.

– Деньги думаем потратить на путешествия всей семьей.