​Виктор Лискович встретился с учащимися минской школы: «Общение с молодёжью только положительный отпечаток накладывает»

В основе дискуссии важные и резонансные темы, которые волнуют общество. Строительство дорог, жилья, образование – вопросы далеко не детские, но как их решать – молодежь должна понимать уже сейчас. Мнения у школьников разные, но это еще раз доказывает, что будущее поколение – не созерцатели, а деятели.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Все воспринимают очень позитивно эти встречи. Конечно же, и мы их с позитивом воспринимаем, потому что любое общение с молодежью только положительный отпечаток накладывает. Если кто-то говорит, что молодежь не та, да, она не та, но она очень хорошая, талантливая, любознательная. Встреча со школьниками всегда проходит очень интересно, очень много вопросов. Хочу сказать, наблюдая за социальными сетями, я уже не первый раз убедился, что дети готовятся к встрече и очень тщательно через социальные сети изучают, с кем они будут встречаться. Такая же ситуация была и сегодня. Я заметил это утром, посмотрел, что их интересовало, и, конечно же, тоже подготовился по этому поводу.