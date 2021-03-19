​Виктор Лискович встретился с учащимися минской школы: «Общение с молодёжью только положительный отпечаток накладывает»

Новости Беларуси. В рамках образовательного проекта «ШАГ» в Совете Республики прошла встреча с минской молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В рамках образовательного проекта «ШАГ» в Совете Республики прошла встреча с минской молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основе дискуссии важные и резонансные темы, которые волнуют общество. Строительство дорог, жилья, образование – вопросы далеко не детские, но как их решать – молодежь должна понимать уже сейчас. Мнения у школьников разные, но это еще раз доказывает, что будущее поколение – не созерцатели, а деятели.
Максим Суворов, учащийся средней школы № 111 Минска:
Я здесь оказался впервые, для меня это большая честь – оказаться в таком месте, в Совете Республики, где принимаются законопроекты. Для меня как для гражданина Республики Беларусь это в первую очередь понятие ответственности.
Евгения Павич, учащаяся средней школы № 111 Минска:
Посетив такое уникальное место, душа переполняется волнением, потому что именно здесь определяется наша судьба. Мне было всегда интересно, как люди успевают сделать столько всего и не сделать каких-то ошибок.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все воспринимают очень позитивно эти встречи. Конечно же, и мы их с позитивом воспринимаем, потому что любое общение с молодежью только положительный отпечаток накладывает. Если кто-то говорит, что молодежь не та, да, она не та, но она очень хорошая, талантливая, любознательная. Встреча со школьниками всегда проходит очень интересно, очень много вопросов. Хочу сказать, наблюдая за социальными сетями, я уже не первый раз убедился, что дети готовятся к встрече и очень тщательно через социальные сети изучают, с кем они будут встречаться. Такая же ситуация была и сегодня. Я заметил это утром, посмотрел, что их интересовало, и, конечно же, тоже подготовился по этому поводу.
В Министерстве образования убеждены: такие встречи позволяют сформировать у молодежи активную гражданскую позицию и помогают поколению Z реализовать свой творческий потенциал.