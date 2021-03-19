Здесь заживо сожгли 257 местных жителей. Мемориал «Погибших ждут вечно» в деревне Доры привели в порядок после зимы

Новости Беларуси. Масштабная патриотическая акция «Память», приуроченная к годовщине хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране. Белорусы приводят в порядок памятные места. Мемориальный комплекс в деревне Доры Воложинского района стал еще одним пунктом встречи участников инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители, школьники, представители районных организаций и Белорусского союза женщин навели порядок после зимы, вспомнили трагические события июля 43-го и почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Мемориал «Погибших ждут вечно» установлен на фундаменте церкви, в которой заживо были сожжены 257 местных жителей. Спастись удалось лишь троим.

Игорь Шакун, зампредседателя Воложинского райисполкома:

Такое место на территории Воложинского района не одно, у нас четыре места. И, конечно же, мы следим за благоустройством и наводим порядок в этих местах. За этим местом закреплена школа дорская. Дети постоянно приходят сюда, наводят порядок, и, конечно же, это имеет значение и для историко-патриотического воспитания молодых людей.