Здесь заживо сожгли 257 местных жителей. Мемориал «Погибших ждут вечно» в деревне Доры привели в порядок после зимы
Новости Беларуси. Масштабная патриотическая акция «Память», приуроченная к годовщине хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране. Белорусы приводят в порядок памятные места. Мемориальный комплекс в деревне Доры Воложинского района стал еще одним пунктом встречи участников инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные жители, школьники, представители районных организаций и Белорусского союза женщин навели порядок после зимы, вспомнили трагические события июля 43-го и почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Мемориал «Погибших ждут вечно» установлен на фундаменте церкви, в которой заживо были сожжены 257 местных жителей. Спастись удалось лишь троим.
Игорь Шакун, зампредседателя Воложинского райисполкома:
Такое место на территории Воложинского района не одно, у нас четыре места. И, конечно же, мы следим за благоустройством и наводим порядок в этих местах. За этим местом закреплена школа дорская. Дети постоянно приходят сюда, наводят порядок, и, конечно же, это имеет значение и для историко-патриотического воспитания молодых людей.
Монумент в Дорах открыт в начале 70-х. Изначально скульптуры были из дерева, а 30 лет назад их отлили из металла. Оригинал сегодня – один из экспонатов Музея истории Великой Отечественной войны в Минске.