«Наше всё движение пошло, как говорят, от народа». Кто выехал на автопробег в Гомеле?

Новости Беларуси. Гомельчане поздравили служащих внутренних войск патриотическим автопробегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около полусотни автомобилей, украшенных государственной символикой, проехали по самым протяженным улицам областного центра. Участие в акции приняли активисты общественных организаций и работники промышленных предприятий города.

Михаил Чупилин, участник автопробега:

Наше все движение пошло, как говорят, от народа. То есть это простые люди: рабочие, инженерно-технические работники, линейные. Люди простые, от земли, будем говорить так. И самая основная была идея – поддержать главу государства, сохранить общественно-политический строй и поддержать наших силовиков, дабы государство оставалось крепкое и стабильное.

Мария Юркова, участница автопробега:

Мы всегда гордились миром на нашей земле и единством белорусского народа. И патриотический автопробег – это то, что нужно для сплочения. Чувство патриотизма, наверное, с самого детства, оно в сердце, с воспитанием родителей пришло. Такие звучат песни, вот эта вот атмосфера единства, атмосфера наших патриотов – это, конечно, непередаваемо.