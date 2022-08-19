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Рабочая поездка Президента: Лукашенко посещает хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе

19 августа 2022 08:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 августа посещает хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это продолжение серии региональных поездок, в которых Президент лично инспектирует работу АПК. Но, как показывает практика, разговор на таких мероприятиях не ограничивается исключительно сельскохозяйственной тематикой.  

Рабочая поездка Президента: Лукашенко посещает хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе-1

«Журавлиное» – один из ведущих сельхозпроизводителей Брестской области по выращиванию зерновых культур и рапса, производству молока и мяса. Есть и свой яблоневый сад. Кроме того, предприятие располагает передовым машинным комплексом. Президенту показали образцы отечественных сеялок. Состояние техники – не менее важная тема, тем более что Александр Лукашенко этот вопрос держит на личном контроле. Доложат главе государства и о ходе уборочной кампании.  

Рабочая поездка Президента: Лукашенко посещает хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе-4

А уже о состоянии дел в Пружанском районе расскажет не так давно назначенный председатель райисполкома. К слову, Михаил Гришкевич 11 лет возглавлял успешное агропредприятие «Журавлиное».  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Михаил Гришкевич # Фотофакт

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