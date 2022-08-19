«Стараемся опередить развитие эволюции». Как белорусские селекционеры повышают качество и урожайность зерна?

Уборочная кампания в самом разгаре. В 2022 году запланировано собрать на 1,5 миллиона тонн зерна больше. Причины такой плодовитости – теплое лето и успешная работа белорусских ученых-селекционеров. Специалисты, к слову, круглогодично трудятся не только над количеством урожая, но и над его качеством.

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Конечно, большую часть работы занимает селекция. Это очень интересная, плодотворная, длительная работа, в которой мы стараемся опередить развитие эволюции и создать то, что человечеству нужно для собственных нужд. Создаются такие формы, которых в природе не существовало, не существуют и, возможно, не будет существовать в последующем.

Искусственно выведенные растения не сразу становятся известны широкой общественности. Сперва их три года тестируют. Растения выращивают на экспериментальных полях, где специалисты следят за их качеством и поведением. В конце команда ученых оценивает новинку-гибрид. Так на наших поля появилось тритикале. Такой сорт вобрал в себя все лучшее от своих «родителей».

Дмитрий Лужинский:

Это гибрид между рожью и пшеницей. В свободной природе они между собой не переопыляются и не скрещиваются. Человек создал эту культуру: одна из наиболее продуктивных культур в настоящее время у нас в республике. На наших опытных полях в этом году мы получаем до 70-80 центнеров с гектара зерна этой культуры.

От пшеницы взял хорошую урожайность, а от ржи – неприхотливость к условиям выращивания. Именно из тритикале можно выпекать так называемый серый хлеб. В широкой продаже он может появиться уже в течение 2-3 лет. Кроме того, Научно-практический центр по земледелию занимается и другими вопросами повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур.

Дмитрий Лужинский:

Нам нужно создать сорта озимого ячменя. Которые в любом регионе нашей страны будут устойчиво зимовать. Мы будем повышать усвояемость элементов питания, за счет этого экономить удобрения. За счет устойчивости к болезням генетическим мы избавимся от потребности использовать пестициды, чтобы защищать наши посевы.