В Орше открыли музей имени Заслонова. Почему рядом с фотографиями выставляют пустые карточки?

Новости Беларуси. На карте Орши появилась новая достопримечательность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе открыли военно-исторический музей имени Героя Советского Союза Константина Заслонова.

Экспозиция включает в себя несколько тематических залов. Город на берегу Днепра накануне Великой Отечественной войны, борьба за мир и долгожданное послевоенное восстановление Орши. Для художественного оформления использовались звуковые эффекты, современная подсветка витрин и новые технологии.

Значительная часть экспозиции посвящена Герою Советского Союза Константину Заслонову. А отдельный зал – геноциду белорусского народа. Рядом с фотографиями людей, прошедших через лагеря смерти, пустые фотокарточки как символ белых пятен в истории.

Ксения Кукишева, жительница Орши:

Как представитель молодежи я хочу призвать всех взрослых, подростков и детей побывать в новом здании. Походить, посмотреть много новых экспонатов, которые добавили в новый музей. Почувствовать вот это все.

Анна Сосновская, старший научный сотрудник военно-исторического музея имени Героя Советского Союза К. Заслонова:

Само название этого музея уже говорит о том, что здесь сохраняется память. А память, история – это не только то, что пишут в книжках, это не только то, что показывают в военных фильмах. Прежде всего для каждого белоруса история государства – это история своей семьи.