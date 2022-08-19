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В Орше открыли музей имени Заслонова. Почему рядом с фотографиями выставляют пустые карточки?

19 августа 2022 07:25
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Новости Беларуси. На карте Орши появилась новая достопримечательность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе открыли военно-исторический музей имени Героя Советского Союза Константина Заслонова.  

В Орше открыли музей имени Заслонова. Почему рядом с фотографиями выставляют пустые карточки?-1

Экспозиция включает в себя несколько тематических залов. Город на берегу Днепра накануне Великой Отечественной войны, борьба за мир и долгожданное послевоенное восстановление Орши. Для художественного оформления использовались звуковые эффекты, современная подсветка витрин и новые технологии.  

В Орше открыли музей имени Заслонова. Почему рядом с фотографиями выставляют пустые карточки?-4

Значительная часть экспозиции посвящена Герою Советского Союза Константину Заслонову. А отдельный зал – геноциду белорусского народа. Рядом с фотографиями людей, прошедших через лагеря смерти, пустые фотокарточки как символ белых пятен в истории.  

В Орше открыли музей имени Заслонова. Почему рядом с фотографиями выставляют пустые карточки?-7

Ксения Кукишева, жительница Орши:  
Как представитель молодежи я хочу призвать всех взрослых, подростков и детей побывать в новом здании. Походить, посмотреть много новых экспонатов, которые добавили в новый музей. Почувствовать вот это все.  

В Орше открыли музей имени Заслонова. Почему рядом с фотографиями выставляют пустые карточки?-10

Анна Сосновская, старший научный сотрудник военно-исторического музея имени Героя Советского Союза К. Заслонова:  
Само название этого музея уже говорит о том, что здесь сохраняется память. А память, история – это не только то, что пишут в книжках, это не только то, что показывают в военных фильмах. Прежде всего для каждого белоруса история государства – это история своей семьи.  

В Орше открыли музей имени Заслонова. Почему рядом с фотографиями выставляют пустые карточки?-13

Символично, что свои двери музей открыл в Год исторической памяти. От жителей региона уже активно поступают заявки на проведение экскурсий.  

# Музей # общество # Ксения Кукишева # Анна Сосновская # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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