Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах

Новости Беларуси. Первая библиотека появилась еще в Вавилоне во втором тысячелетии до нашей эры. Книг еще не было. Вместо них – глиняные таблички с клинописью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. При этом сами библиотеки считались роскошью. В то время чтобы просто переписать книгу, нужны были годы труда. Позволить такое себе могли только вельможи. Делать библиотеки публичными – такая мысль даже в голову не приходила. Даже в частных коллекциях книги скрепляли цепями, чтобы их невозможно было унести. Только снять с полки.

Массово недоступны книги были и белорусам: первая публичная библиотека появилась лишь в 1830 году. Хотя первые собрания книг создавались с XIX века при церквях и монастырях. Сегодня в Беларуси 9 тысяч библиотек и общий фонд в более чем 200 миллионов изданий. Во многих странах день библиотек не имеет фиксированной даты и отмечается в последний понедельник октября. У нас же этот праздник определён чётко: 15 сентября. Что сегодня читают белорусы и где находится самый старый библиотечный экземпляр? Знает Дмитрий Боярович.

– Стой, куда?

– В читальный зал! Этот культовый номер КВН, которому уже за 20 лет, помнят многие. История вышибалы из библиотеки зрителям полюбилась. Его, а точнее знаменитую фразу, если речь заходит о хранилище книг, вспоминают и сегодня. – Потому что тишина должна быть в библиотеке!

Сейчас библиотека – не просто место, где читают книги. В Беларуси их 2,5 тысячи. Это социокультурные и инновационные центры. И самый крупный – Национальная библиотека. Здесь сосредоточено 17 % книжного фонда страны.

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:

Бібліятэкі сёння становяцца ў значнай меры прастораю віртуальнай камунікацыі. Напрыклад, у Нацыячнальнай бібліятэцы ўжо больш чым тры чвэрці наведванняў – гэта віртуальныя. Мы маем сітуацыю, калі колькасць людзей, якія да нас прыходзяць фізічна, амаль не змяняецца за апошнія дзесяцігоддзі, але колькасць віртуальных наведвальнняў расце проста ў геаметрычнай прагрэсіі. «Националка» – это читальные и конференц-залы и даже обзорная площадка. А ее электронный каталог включает 10 миллионов изданий. Здесь есть доступ к базам данных Кембриджского, Оксфордского университетов, крупнейших издательств Европы и России.

Татьяна Воронович, главный библиотекарь отдела Национальной библиотеки Беларуси:

Также у нас есть базы данных российских диссертаций (РГБ), иностранных диссертаций компании ProQuest. И много других информационных ресурсов, которых в библиотеке около 100 наименований. Стоит всего лишь набрать какой-то запрос, например, «искусственный интеллект», и нажать «поиск».

Книгохранилище богато и на редкие экземпляры. К примеру, Брестскую библию. Фолиант вернули в Беларусь, презентовали факсимильное издание. Многие из них можно почитать на месте, а некоторые взять на время.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Вы ее почти не видите, но она есть. Это одна из самых миниатюрных книг в мире. Полноценное издание тиражом 200 экземпляров шесть на девять миллиметров содержит цитаты Пушкина и Горького о феномене книги.

Ее, как и любое другое издание, вам дадут на руки. Только запаситесь еще и лупой. А вот следующую книгу – едва ли. «Птицы Америки» – раритет XIX века. Стоимость около 6 миллионов долларов, в развороте – полтора метра.