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Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах

20 сентября 2020 19:05
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Новости Беларуси. Первая библиотека появилась еще в Вавилоне во втором тысячелетии до нашей эры. Книг еще не было. Вместо них – глиняные таблички с клинописью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

При этом сами библиотеки считались роскошью. В то время чтобы просто переписать книгу, нужны были годы труда. Позволить такое себе могли только вельможи. Делать библиотеки публичными –  такая мысль даже в голову не приходила. Даже в частных коллекциях книги скрепляли цепями, чтобы их невозможно было унести. Только снять с полки.

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах-1

Массово недоступны книги были и белорусам: первая публичная библиотека появилась лишь в 1830 году. Хотя первые собрания книг создавались с XIX века при церквях и монастырях. Сегодня в Беларуси 9 тысяч библиотек и общий фонд в более чем 200 миллионов изданий. Во многих странах день библиотек не имеет фиксированной даты и отмечается в последний понедельник октября. У нас же этот праздник определён чётко: 15 сентября.

Что сегодня читают белорусы и где находится самый старый библиотечный экземпляр? Знает Дмитрий Боярович.

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах-4

– Стой, куда?
– В читальный зал!

Этот культовый номер КВН, которому уже за 20 лет, помнят многие. История вышибалы из библиотеки зрителям полюбилась. Его, а точнее знаменитую фразу, если речь заходит о хранилище книг, вспоминают и сегодня.

– Потому что тишина должна быть в библиотеке!

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах-7

Сейчас библиотека – не просто место, где читают книги. В Беларуси их 2,5 тысячи. Это социокультурные и инновационные центры. И самый крупный – Национальная библиотека. Здесь сосредоточено 17 % книжного фонда страны.

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах-10

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
Бібліятэкі сёння становяцца ў значнай меры прастораю віртуальнай камунікацыі. Напрыклад, у Нацыячнальнай бібліятэцы ўжо больш чым тры чвэрці наведванняў гэта віртуальныя. Мы маем сітуацыю, калі колькасць людзей, якія да нас прыходзяць фізічна, амаль не змяняецца за апошнія дзесяцігоддзі, але колькасць віртуальных наведвальнняў расце проста ў геаметрычнай прагрэсіі.

«Националка» – это читальные и конференц-залы и даже обзорная площадка. А ее электронный каталог включает 10 миллионов изданий. Здесь есть доступ к базам данных Кембриджского, Оксфордского университетов, крупнейших издательств Европы и России.

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах-13

Татьяна Воронович, главный библиотекарь отдела Национальной  библиотеки Беларуси:
Также у нас есть базы данных российских диссертаций (РГБ), иностранных диссертаций компании ProQuest. И много других информационных ресурсов, которых в библиотеке около 100 наименований. Стоит всего лишь набрать какой-то запрос, например, «искусственный интеллект», и нажать «поиск».

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах-16

Книгохранилище богато и на редкие экземпляры. К примеру, Брестскую библию. Фолиант вернули в Беларусь, презентовали факсимильное издание. Многие из них можно почитать на месте, а некоторые взять на время.

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах-19

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Вы ее почти не видите, но она есть. Это одна из самых миниатюрных книг в мире. Полноценное издание тиражом 200 экземпляров шесть на девять миллиметров содержит цитаты Пушкина и Горького о феномене книги.

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах-22

Ее, как и любое другое издание, вам дадут на руки. Только запаситесь еще и лупой.

А вот следующую книгу – едва ли. «Птицы Америки» – раритет XIX века. Стоимость около 6 миллионов долларов, в развороте – полтора метра.

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах-25

Александр Суша:
Каб паставіць, напрыклад, гэту кнігу ў Музей кнігі, мы заўжды вельмі асцярожна спрабуем яе даставіць са схровішча, бо яна не можа быць транспартавана звычайнымі сродкамі праз нашу сістэму тэле-ліфт, вельмі асцярожна фіксуем старонкі і пераплёт кнігі ў вітрыне, каб яна выпадкова не была пашкоджаная. Сочым за тэмпературай і вільготнасцю ўнутры вітрыны.

# Библиотеки в Беларуси # общество # Александр Суша # Татьяна Воронович # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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