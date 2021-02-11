«Пытался считать, сколько раз овациями зал прерывал доклад главы государства». Виктор Свилло о выступлении Президента на ВНС

Новости Беларуси. Гостевая студия СТВ работает 11 февраля во Дворце Республики. Ирина Мартьянова в течение дня общается с участниками ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Мартьянова, СТВ:

Свилло Виктор Збигневич – депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Поделитесь вашими впечатлениями.

Виктор Свилло, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Впечатления очень сильные, просто потрясают и захватывают. Еще понадобится время, чтобы все это переосмыслить. Но, слушая с вниманием доклад главы государства, я восхищался тем, насколько последовательно, поступательно реализуется тот алгоритм, который в этом же зале 4 августа 2020 года был озвучен. Именно в такой последовательности идет политический процесс. Всю осень мы активно защищали общественное мнение людей, множество мероприятий было проведено, диалоговых площадок. Сегодня мы вышли на очередной этап, собственно говоря, Всебелорусское народное собрание – это всего лишь этап в этом процессе. И сейчас из того массива информации, который мы получили в течение осени, выкристаллизировались определенные моменты, которые легли в основу сегодняшнего доклада. Но это вовсе не значит, что на этом заканчивается работа – работа продолжается. Просто я так понимаю, что задача сегодняшнего нашего форума в том, чтобы одобрить вот эти основные позиции и дальше уже их наполнять конкретным содержанием. Ирина Мартьянова:

Если про конкретное содержание. Последний фрагмент Президента был посвящен конституционной реформе. Идем на конституционную реформу? Виктор Свилло:

Да. Это позиция Президента. И, думаю, абсолютное большинство участников собрания поддерживает. Ирина Мартьянова:

Хорошо, тогда как объяснить, что накануне были озвучены итоги социального исследования, где, если не ошибаюсь, более 60 % респондентов ответили, что, в принципе, по их мнению, Конституция соответствует на сегодня общественному запросу? Виктор Свилло:

Глава государства озвучил цифру 68, и ведь, действительно, большинство из тех предложений, которые поступали к нам в парламент, тоже содержали идею о том, что ничего не нужно менять. И вот здесь, на мой взгляд, глава государства заявляет – и он об этом сказал публично с трибуны сегодняшнего собрания – о том, что я не согласен, я считаю, что реформа должна быть. И это правильно.

Ирина Мартьянова:

Просто он сказал: людей надо подготовить, людям надо объяснить. Виктор Свилло:

Верно, абсолютно верно. Ирина Мартьянова:

Зачем это надо? Виктор Свилло:

Здесь противоречий нет, глава государства – это политик с большим опытом, многолетним опытом политической деятельности, и он заглядывает в будущее. Вот как сегодня опять же образно было сказано, заглядывает за горизонт. И это видно, он сегодня четко свою мысль донес. Иногда с иронией, но мысль вполне понятна: надо нам произвести конституционную реформу в стране, она назрела. Ирина Мартьянова:

Потому этот процесс так и растянулся, как мне кажется, что людям нужно объяснить, например, зачем нам многопартийность. Президент об этом тоже сегодня много говорил. Давайте скажем людям, что это просто выбор, это просто альтернативное мнение. Виктор Свилло:

Вы понимаете, я не зря подчеркнул, что сегодняшнее собрание – это всего лишь первый этап. Перед нами сейчас открывается второй этап, и задача Президента поставлена: мы сейчас должны идти к людям и обосновывать. И вот эти все вопросы, которые у вас возникли, они же возникают и у людей. И наша задача сейчас разъяснять, доводить политику, доводить мысли, ту предстоящую резолюцию, которую нам сегодня-завтра предстоит принимать. Это надо донести. Ирина Мартьянова:

Но вы же как депутат работаете с людьми. Что они говорят? Есть понимание? Виктор Свилло:

Я так понимаю, вопрос был задан о партийном строительстве. Вот тоже интересная тема, и ведь она тоже не совсем понятна широкому нашему избирателю, нашим гражданам. Сегодня глава государства говорит об итогах массового социологического исследования, где 3-6 % отводится на роль политических партий. Потому что мы еще не зрелые как общество в этой части, над этим надо работать. И, соответственно, в перспективе – и об этом сказал глава государства – у нас и совершенствование избирательной системы. И мы наверняка придем к такой системе, где и политические партии будут иметь свое место, роль, будут получать свои мандаты и, как это везде принято, бороться за власть и так далее. Но мы должны подготовить на данном этапе почву к этому.

Ирина Мартьянова:

А поясните мне, пожалуйста. Президент сказал, что выступал за то, чтобы ВНС наделить статусом конституционного органа. Что это означает? Виктор Свилло:

Я вижу здесь два аспекта. Во-первых, конституционный орган Всебелорусского народного собрания – это орган, который имеет свое отражение в Конституции нашей страны. На сегодняшний день в Конституции нашей страны этот орган отсутствует. Ну а второй аспект вот этого определения – конституционный орган – я вижу в том, что правовой статус Всебелорусского народного собрания будет включать в себя компетенцию решать вопросы конституционного уровня. То есть те вопросы, которые сегодня относятся исключительно к компетенции Конституции как таковой как Основного закона нашей страны. И там распределены компетенции других ветвей власти. Скажем, парламента, Президента и так далее. То в этом ряду найдет свое место и конституционное собрание со всем набором полномочий, которое в результате референдума, последующего этапа внесения предложений будет сформулировано, выкристаллизуется и будет отражено в Конституции. Ирина Мартьянова:

А если уже отойти от темы конституционной реформы, в целом по специфике вашей работы, что еще, как вам кажется, надо было отметить в выступлении Президента? Что прозвучало еще достаточно важного, близкого, то, что близко будет людям? Виктор Свилло:

Вот чисто эмоциональное впечатление. Мне понравилось: в самом начале своего доклада глава государства выдвинул лозунг о том, что мы выстоим, характеризуя ситуацию, в которой мы оказались во втором полугодии прошлого года. И это было серьезное испытание нашей государственности. Ирина Мартьянова:

Да, он сказал, что, потому что была сильная власть, мы выстояли.