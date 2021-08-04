Александр Богданович о выступлении Максима Недосекова: «Бронза, можно сказать, с отливом золота»

Новости Беларуси. Атмосфера эйфории не покидает уже второй день Национальный аэропорт Минск. Наши олимпийские медалисты возвращаются на родную землю. 4 августа тепло и душевно встречали Максима Недосекова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прикоснуться к олимпийцу и лично с ним пообщаться приехали родные и поклонники атлета. Наших олимпийцев также встречала съемочная группа СТВ. Какая высота покорилась папе прыгуна в высоту, когда тот завоевал медаль? В чем секрет успеха Недосекова по мнению его первого тренера?
Ответы на эти вопросы и многое другое в репортаже Оксаны Семашко.
На этих Олимпийских играх в Токио в прыжках в высоту медалисты показали одинаковый результат. Недосеков стал третьим лишь по количеству попыток. Меж тем в Японию белорусский прыгун отправлялся уже в качестве фаворита. Он с легкостью прошел квалификацию.
Олимпийский чемпион Александр Богданович: если ты видишь, что команда попала в беду, нужно подставить плечо
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Вижу, насколько наши спортсмены ответственно подходят к стартам, вижу бойцов. Недосеков взял бронзу. Молодой парень, но видно, что выступление было построено по-взрослому, продуманное. То есть с бойцовским характером, который не побоялся рискнуть и завоевал бронзу, но бронза, можно сказать, с отливом золота.
«Почти двое суток ехала на поезде до Минска». Кто приехал встречать Максима Недосекова в столичный аэропорт? Узнать здесь.