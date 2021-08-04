Виктор Хренин: перед выборами были созданы все условия для проведения массированной спецоперации против Беларуси

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Сама Тихановская явно не понимала, где оказалась и какие силы ведут игру с ее помощью. В тот же самый момент кто-то готовился отнюдь не к выборам. На белорусско-польской границе усиливалась группировка НАТО. Начались самые масштабные за последние 25 лет учения. Мобилизовали около 40 тысяч военных. И сценарий, и доктрина носили сугубо наступательный характер.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: Накал активности и накал военной деятельности вокруг нашей страны был очень большой. Мы все понимаем, что под защитой также предусматривается и нападение. Это учение они все равно провели. Они отработали вопросы переброски крупных группировок в Европу. Перед нашими выборами были созданы все условия для проведения массированной специальной операции против нашей страны.

– Нашей задачей будет все-таки захват исполкома.

– План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей, которые будут следить за их действиями. Мы же предлагали вот это, то, что нам Олег сказал не озвучивать. Надо захватывать административные объекты.

Приближался финальный акт. В этот момент Президент, только-только перенесший коронавирус, обращается к народу и Национальному собранию.