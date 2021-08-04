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Откровениями поделятся участники с обеих сторон баррикад. Анонс второй серии проекта «2020»

04 августа 2021 17:43
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Новости Беларуси. 4 августа стартовал показ проекта «2020». Первая серия посвящена международному заговору против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто и зачем заказал Беларусь? Документальный фильм «2020» смотрите здесь.

Откровениями поделятся участники с обеих сторон баррикад. Анонс второй серии проекта «2020»-1

Озвучены суммы, которые были потрачены на дестабилизацию Беларуси. Готовить цветную революцию у нас стали задолго до президентских выборов. Это была сложная и многоплановая спецоперация западных спецслужб. Показаны этапы дестабилизации – от парламентских выборов до первой волны коронавирусной инфекции.

Откровениями поделятся участники с обеих сторон баррикад. Анонс второй серии проекта «2020»-4

Также зрители узнали подлинную историю появления польского Telegram-канала, который на тот момент был главным рупором мятежа.

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Для тех, кто не успел посмотреть, фильм покажут на телеканале «Беларусь 1» в 21:45, сразу после «Панорамы».

Откровениями поделятся участники с обеих сторон баррикад. Анонс второй серии проекта «2020»-7

5 августа – вторая серия проекта «2020»: «Блицкриг. День выборов».

Как мятежники от голосования перешли к уличным столкновениям? Откровениями поделятся участники с обеих сторон. Не пропустите.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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