Пышные блинчики с икрой и сметаной – отличный вариант на Масленицу. Вот пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:
В преддверии Масленицы приготовим толстые блины на кефире с икрой и сметаной. Нам понадобится мука, сахар, кефир, сода, яйца, икра и сметана.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
В преддверии Масленицы приготовим толстые блины на кефире с икрой и сметаной. Нам понадобится мука, сахар, кефир, сода, яйца, икра и сметана.
Берем 200 граммов кефира, переливаем в миску. Добавляем соль, две чайные ложки сахара, два куриных яйца. Перемешиваем. Также добавляем пол чайной ложки соды и муку. Замешиваем густое тесто. Добавляем немного растительного масла, чтобы блинчики получились золотистого цвета.
Нужно тесту дать немного постоять, чтобы начала работать сода. Оно будет покрываться пузырьками.
Это очень простой и быстрый рецепт теста. Если хотите приготовить более классические толстые блинчики, то используются дрожжи, но для этого понадобится больше времени.
Нагреваем сковородку и добавляем на нее растительное масло. Хорошенько разогреваем масло и наливаем тесто. Выпекаем небольшие блинчики, среднего размера.
Большинство примет праздничной недели связано с главным ритуальным блюдом – блинами. Лучше всего напечь большое количество золотистых, румяных блинов. Это признак благополучия и успеха в семье.
Обжариваем блинчики по две минуты с каждой стороны.
Примет, связанных с блинами, много. Одна из них – блины нельзя резать ножом, так как можно навлечь беды на свою семью. Также если не съесть ни одного блина на Масленицу, год будет неудачным.
Блинчики готовы, снимаем их на тарелку. Круглая форма блина неслучайная. Она символизирует солнце. Это начало весны и обновление природы.
Можно взять красную икру, черную или имитацию икры. Украшаем блины. Добавляем ложку сметаны. Также понадобится немного зелени – петрушки или укропа. Мелко нарезаем и посыпаем сверху.
Толстые блинчики на кефире – это идеальный вариант для завтрака. Их испечь несложно. Продукты для их приготовления найдутся в любом холодильнике. Вкусные, нежные, ароматные. Они будут хороши как с несладкими дополнениями, так и сладкими – сгущенкой, вареньем, медом. Приготовьте и порадуйте своих родных и близких на Масленицу.
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