Прямой эфир

Пышные блинчики с икрой и сметаной – отличный вариант на Масленицу. Вот пошаговый рецепт

15 марта 2024 08:48
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
В преддверии Масленицы приготовим толстые блины на кефире с икрой и сметаной. Нам понадобится мука, сахар, кефир, сода, яйца, икра и сметана.

Пышные блинчики с икрой и сметаной – отличный вариант на Масленицу. Вот пошаговый рецепт-1

Берем 200 граммов кефира, переливаем в миску. Добавляем соль, две чайные ложки сахара, два куриных яйца. Перемешиваем. Также добавляем пол чайной ложки соды и муку. Замешиваем густое тесто. Добавляем немного растительного масла, чтобы блинчики получились золотистого цвета.

Нужно тесту дать немного постоять, чтобы начала работать сода. Оно будет покрываться пузырьками.

Это очень простой и быстрый рецепт теста. Если хотите приготовить более классические толстые блинчики, то используются дрожжи, но для этого понадобится больше времени.

Пышные блинчики с икрой и сметаной – отличный вариант на Масленицу. Вот пошаговый рецепт-4

Нагреваем сковородку и добавляем на нее растительное масло. Хорошенько разогреваем масло и наливаем тесто. Выпекаем небольшие блинчики, среднего размера.

Большинство примет праздничной недели связано с главным ритуальным блюдом – блинами. Лучше всего напечь большое количество золотистых, румяных блинов. Это признак благополучия и успеха в семье.

Пышные блинчики с икрой и сметаной – отличный вариант на Масленицу. Вот пошаговый рецепт-7

Обжариваем блинчики по две минуты с каждой стороны.

Примет, связанных с блинами, много. Одна из них – блины нельзя резать ножом, так как можно навлечь беды на свою семью. Также если не съесть ни одного блина на Масленицу, год будет неудачным.

Пышные блинчики с икрой и сметаной – отличный вариант на Масленицу. Вот пошаговый рецепт-10

Блинчики готовы, снимаем их на тарелку. Круглая форма блина неслучайная. Она символизирует солнце. Это начало весны и обновление природы.

Можно взять красную икру, черную или имитацию икры. Украшаем блины. Добавляем ложку сметаны. Также понадобится немного зелени – петрушки или укропа. Мелко нарезаем и посыпаем сверху.

Пышные блинчики с икрой и сметаной – отличный вариант на Масленицу. Вот пошаговый рецепт-13

Толстые блинчики на кефире – это идеальный вариант для завтрака. Их испечь несложно. Продукты для их приготовления найдутся в любом холодильнике. Вкусные, нежные, ароматные. Они будут хороши как с несладкими дополнениями, так и сладкими – сгущенкой, вареньем, медом. Приготовьте и порадуйте своих родных и близких на Масленицу.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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