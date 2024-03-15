Пышные блинчики с икрой и сметаной – отличный вариант на Масленицу. Вот пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар: В преддверии Масленицы приготовим толстые блины на кефире с икрой и сметаной. Нам понадобится мука, сахар, кефир, сода, яйца, икра и сметана.

Берем 200 граммов кефира, переливаем в миску. Добавляем соль, две чайные ложки сахара, два куриных яйца. Перемешиваем. Также добавляем пол чайной ложки соды и муку. Замешиваем густое тесто. Добавляем немного растительного масла, чтобы блинчики получились золотистого цвета.

Нужно тесту дать немного постоять, чтобы начала работать сода. Оно будет покрываться пузырьками.

Это очень простой и быстрый рецепт теста. Если хотите приготовить более классические толстые блинчики, то используются дрожжи, но для этого понадобится больше времени.