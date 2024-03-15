Акция «День клиента» проходит на «Белпочте» – белорусам расскажут об услугах и сервисах компании

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню защиты прав потребителя. Его цель – напомнить о правилах адресования, ближе познакомить с движением посткроссинг (оно создано для обмена открытками по всему миру), а также обратить внимание на обновления мобильного приложения. Почта остается востребованной: это по-прежнему удобный способ отправлять документы, посылки или получать услуги как в городе, так и на селе. В Беларуси около 3 тысяч объектов почтовой связи.