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Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»

16 марта 2020 18:51
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Новости Беларуси. Респираторное заболевание можно взять под контроль, если очень быстро выявить зараженных и их контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»-1

Петр Петровский, политический аналитик:
Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно? Эффективная борьба с коронавирусом – Южная Корея, Япония, Китай – говорит о другом. Что мы должны выявлять случаи на ранних стадиях, проводить профилактику, проводить все время проверки, но ни в коем случае не закрывать и не нагнетать панику.

Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»-4

# Коронавирус # общество # Петр Петровский # Фотофакт

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