Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»

Новости Беларуси. Респираторное заболевание можно взять под контроль, если очень быстро выявить зараженных и их контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Петровский, политический аналитик:

Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно? Эффективная борьба с коронавирусом – Южная Корея, Япония, Китай – говорит о другом. Что мы должны выявлять случаи на ранних стадиях, проводить профилактику, проводить все время проверки, но ни в коем случае не закрывать и не нагнетать панику.