Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»

Новости Беларуси. Респираторное заболевание можно взять под контроль, если очень быстро выявить зараженных и их контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь
Петр Петровский, политический аналитик:
Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно? Эффективная борьба с коронавирусом – Южная Корея, Япония, Китай – говорит о другом. Что мы должны выявлять случаи на ранних стадиях, проводить профилактику, проводить все время проверки, но ни в коем случае не закрывать и не нагнетать панику.