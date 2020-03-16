Врач: «Пожилые люди – наиболее уязвимый перед коронавирусом контингент»

Новости Беларуси. Мировая статистика, к сожалению, показывает, что именно старшее поколение в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Купрашвили, педиатр:

Я предлагаю быть ответственными. Своих пожилых родителей, пожилых людей оставлять дома, беречь их, а своими детками заниматься самостоятельно. Пожилые люди – наиболее уязвимый перед коронавирусом контингент. А детки и молодежь могут являться бессимптомными переносчиками этого заболевания.