Что делать, если вы не хотите отправлять ребёнка в школу или детский сад из-за угрозы коронавируса?

Новости Беларуси. Если родители сочтут нужным ребенка оставить дома – нет преград. Для этого необходимо написать заявление, подчеркивают в Минобразования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Количество пропущенных дней не регламентируется. Но классного руководителя надо предупредить, с кем и где будет проводить это время ребенок. Бабушек и дедушек к присмотру за внуками лучше не привлекать. Мировая статистика, к сожалению, показывает, что именно старшее поколение в зоне риска.