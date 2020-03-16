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Что делать, если вы не хотите отправлять ребёнка в школу или детский сад из-за угрозы коронавируса?

16 марта 2020 18:47
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Новости Беларуси. Если родители сочтут нужным ребенка оставить дома – нет преград. Для этого необходимо написать заявление, подчеркивают в Минобразования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что делать, если вы не хотите отправлять ребёнка в школу или детский сад из-за угрозы коронавируса?-1

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Количество пропущенных дней не регламентируется. Но классного руководителя надо предупредить, с кем и где будет проводить это время ребенок. Бабушек и дедушек к присмотру за внуками лучше не привлекать. Мировая статистика, к сожалению, показывает, что именно старшее поколение в зоне риска.

Что делать, если вы не хотите отправлять ребёнка в школу или детский сад из-за угрозы коронавируса?-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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