Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт

Новости Беларуси. Перед выходом на линию такой дезинфицирующий душ ждет каждый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь В этом парке Минска 200 машин. На обработку уходит ежедневно более 150 литров спецсредства – это в 10 раз больше обычного.

Но ситуация штатная: к ней были готовы заранее, разработали инструкции совместно с эпидемиологами. В салонах, уверяют, предельно чисто.