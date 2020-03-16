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Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт

16 марта 2020 18:46
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Новости Беларуси. Перед выходом на линию такой дезинфицирующий душ ждет каждый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт-1

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В этом парке Минска 200 машин. На обработку уходит ежедневно более 150 литров спецсредства – это в 10 раз больше обычного.

Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт-4

Но ситуация штатная: к ней были готовы заранее, разработали инструкции совместно с эпидемиологами. В салонах, уверяют, предельно чисто.

Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт-7

Ольга Фруцкая, мойщик-уборщик подвижного состава филиала автобусного парка № 4 Минсктранса:
Тщательно убираются поручни, сиденья, полы, валидаторы.

Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт-10

# Коронавирус # общество # Ольга Фруцкая # Фотофакт

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