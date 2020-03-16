Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь
Новости Беларуси. COVID-19 вносит коррективы в нашу повседневную жизнь. Меняются правила поведения в общественных местах, транспорте и даже дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корреспондент Анастасия Корниенко задалась вопросом: а готовы ли мы позаботиться о себе в такой ситуации?
Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Антисептик на входе в магазин – это уже нормальная практика заботы о своем покупателе. Обработал руки и вперед, за товаром.
На выходе обрабатывают корзины. Культура гигиены растет.
Конечно, это прекрасно. Это забота о людях.
В магазин сегодня отправился и Павел Кулаков. Его бабушке 80 лет. В этот период важно поберечь здоровье старшего поколения.
Павел Кулаков:
Мы решили закупить продукты для бабушки где-то на неделю-полторы вперед, чтобы максимально позаботиться о ее безопасности, ее здоровье.
В семье решили пока сократить количество посещений. Но звонят друг другу часто.
– Алло.
– Привет, бабулечка.
– Ну, привет.
– Как твое самочувствие там?
– Нормально.
Что делать, если вы не хотите отправлять ребёнка в школу или детский сад из-за угрозы коронавируса?
Школы и детские сады на карантин не уходят, но усилены санитарно-профилактические меры. Теперь каждый ребенок знает:
Чтобы не заразиться вирусом, нужно мыть часто руки, промывать нос.
Врач: «Пожилые люди – наиболее уязвимый перед коронавирусом контингент»
Больницы, в том числе региональные, в полной готовности. Дефицита мест нет.
Александр Тарасенко, главный государственный санитарный врач Гомельской области:
Медицинские учреждения области и города работают в штатном режиме, без всяких внештатных ситуаций.
Эксперты сходятся во мнении, что идеальной формулы борьбы с короновирусом нет, и сейчас каждая страна вырабатывает свой иммунитет от новой пневмонии. Можно, конечно, объявить карантин как в Италии, парализовать всю инфраструктуру. А можно как Южная Корея, где ограничительные меры точечные, нагрузка на больницы минимальная и экономика работает. Китай показал: главное в этом деле скорость реакции.
Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»
Конечно, итоги эффективных методов лечения еще впереди, но очевидно: фейки и страхи – далеко не панацея от короновируса. Элементарные правила гигиены – вот бесспорный плюс в общее дело.