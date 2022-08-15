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Вопросы развития малого и среднего бизнеса обсудили в Дзержинском районе

15 августа 2022 15:09
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Новости Беларуси. Вопросы развития малого и среднего бизнеса обсудили на форуме в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он собрал около полусотни предпринимателей из Дзержинского и Несвижского районов.  

Вопросы развития малого и среднего бизнеса обсудили в Дзержинском районе-1

В качестве спикеров выступили представители Министерства экономики, Миноблисполкома, а также руководство «Белтаможсервиса». Ключевыми темами для обсуждения стали вопросы сотрудничества, инвестиций и реализации новых бизнес-проектов. Были предложены варианты развития малого и среднего бизнеса. Поговорили о реализации дорожной карты и создании кооперационных цепочек.  

Вопросы развития малого и среднего бизнеса обсудили в Дзержинском районе-4

Максим Лысенко, председатель Дзержинского райисполкома:  
Предоставлена такая площадка в Дзержинском районе, чтобы обсудить проблемные вопросы, с которыми сегодня у нас сталкиваются микропредприниматели, малый и средний бизнес. Это касается и вопросов импортозамещения, кредитования, начала стартапов.  

Вопросы развития малого и среднего бизнеса обсудили в Дзержинском районе-7

Дмитрий Муравьев, директор текстильной компании:  
Для развития новых проектов, получив сегодня информацию, мы будем обращаться, прорабатывать механизмы получения кредитных средств с кооперацией с государственными корпорациями, крупнейшими предприятиями нашего концерна «Беллегпром». Мы как малое предприятие, нам нужна сырьевая база. «Беллегпром» имеет сырьевую базу. То есть мы хотим получить сейчас дополнительные денежные средства для закупки материалов, из которых будет произведена готовая продукция в виде готового изделия, домашнего текстиля. С дальнейшим потенциалом для экспорта.  

Вопросы развития малого и среднего бизнеса обсудили в Дзержинском районе-10

В формате открытого диалога все участники форума смогли задать спикерам интересующие вопросы. А предприниматели представили свои стартапы и поделились опытом ведения бизнеса.  

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Максим Лысенко # Дмитрий Муравьев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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