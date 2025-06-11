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Дедков и Петрушко вышли в следующий этап Кубка России по пляжному волейболу

11 июня 2025 18:25
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Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко успешно стартовали на этапе Кубка России по пляжному волейболу, который принимает Орел, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В квалификации наши спортсмены одержали две победы и вышли в следующую стадию соревнований. В первом матче белорусский дуэт со счетом 21:14, 21:8 взял верх над Кириллом Булатниковым и Кириллом Качановым из Обнинска. Во втором поединке дня Дедков и Петрушко нанесли поражение волейболистам из Анапы – Илье Ратушному и Владимиру Климову – 21:13, 31:29. Победители и призеры турнира станут известны 14 июня.

Напомним, на этапе в Магнитогорске наш белорусский дуэт вошел в четверку лучших представителей пляжного волейбола.

# Волейбол

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