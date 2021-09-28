Пётр Миклашевич о смертной казни: нецелесообразно в настоящее время вносить изменения по этому вопросу

Разработкой проекта Основного закона занимались эксперты в области науки и права, общественные деятели, экономисты, социологи и парламентарии – всего 36 человек.

Новости Беларуси. Референдум по новой редакции Основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Это требование Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 сентября, подводя промежуточный итог работы комиссии, Президент подчеркнул, что вариант новой Конституции есть, однако в нем еще достаточно спорных моментов. Глава государства акцентировал внимание на механизме переходных положений. По мнению Александра Лукашенко, он продуман не до конца.

В проекте новой Конституции предлагается изменить 53 статьи, ввести 14 новых и три исключить. Комиссия выступила за сохранение президентской формы правления, уточнив функции и полномочия Президента, парламента и правительства. По ряду тем эксперты все еще ищут единые подходы. Споры вызвали три принципиальных вопроса.

Александр Лукашенко: «Когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях». Читайте здесь .

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Конституционная комиссия провела 11 заседаний и на основании предложений граждан и членов Конституционной комиссии выработала предложения по внесению изменений в Конституцию. В процессе работы Конституционной комиссии по некоторым конституционным положениям не выработаны единые подходы.

Первое – состав и порядок формирования Всебелорусского народного собрания. Членами Конституционной комиссии предлагались различные варианты формирования Всебелорусского народного собрания.

Второе – изменения статьи 24 Конституции о применении смертной казни. Конституционная комиссия признала нецелесообразным в настоящее время вносить какие-либо изменения в статью 24, поскольку для этого требуется проведение специального референдума. Вместе с тем некоторыми членами Конституционной комиссии предлагается отменить смертную казнь или изменить порядок ее применения.

Третье – изменение статьи 69 Конституции о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты.