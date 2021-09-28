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Пётр Миклашевич о смертной казни: нецелесообразно в настоящее время вносить изменения по этому вопросу

28 сентября 2021 14:41
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Новости Беларуси. Референдум по новой редакции Основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Это требование Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработкой проекта Основного закона занимались эксперты в области науки и права, общественные деятели, экономисты, социологи и парламентарии – всего 36 человек.

Пётр Миклашевич о смертной казни: нецелесообразно в настоящее время вносить изменения по этому вопросу-1

28 сентября, подводя промежуточный итог работы комиссии, Президент подчеркнул, что вариант новой Конституции есть, однако в нем еще достаточно спорных моментов. Глава государства акцентировал внимание на механизме переходных положений. По мнению Александра Лукашенко, он продуман не до конца. 

Пётр Миклашевич о смертной казни: нецелесообразно в настоящее время вносить изменения по этому вопросу-4

Александр Лукашенко: «Когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях». Читайте здесь.

В проекте новой Конституции предлагается изменить 53 статьи, ввести 14 новых и три исключить. Комиссия выступила за сохранение президентской формы правления, уточнив функции и полномочия Президента, парламента и правительства. По ряду тем эксперты все еще ищут единые подходы. Споры вызвали три принципиальных вопроса.

Пётр Миклашевич о смертной казни: нецелесообразно в настоящее время вносить изменения по этому вопросу-7

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Конституционная комиссия провела 11 заседаний и на основании предложений граждан и членов Конституционной комиссии выработала предложения по внесению изменений в Конституцию. В процессе работы Конституционной комиссии по некоторым конституционным положениям не выработаны единые подходы.

Первое – состав и порядок формирования Всебелорусского народного собрания. Членами Конституционной комиссии предлагались различные варианты формирования Всебелорусского народного собрания.

Второе – изменения статьи 24 Конституции о применении смертной казни. Конституционная комиссия признала нецелесообразным в настоящее время вносить какие-либо изменения в статью 24, поскольку для этого требуется проведение специального референдума. Вместе с тем некоторыми членами Конституционной комиссии предлагается отменить смертную казнь или изменить порядок ее применения.

Третье – изменение статьи 69 Конституции о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты.

Данные вопросы требуют сегодня дополнительного всестороннего обсуждения.

Пётр Миклашевич о смертной казни: нецелесообразно в настоящее время вносить изменения по этому вопросу-10

С учетом результатов обсуждения Александр Лукашенко поручил доработать проект. В ближайшее время с помощью экспертов-юристов необходимо устранить все правовые противоречия.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Петр Миклашевич # Фотофакт

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