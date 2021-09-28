«Это разрушает семьи на самом деле, ведёт к разорению». Шопоголизм – настоящая болезнь?

Е катерина Забенько, ведущая ток-шоу : Есть такая шутка: «Вы страдаете алкоголизмом? – Нет, я им наслаждаюсь». Можно ли то же самое сказать о шопоголизме, это реально болезнь или все-таки надуманная проблема?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Ольга Анушкина, психолог:

Здесь есть несколько точек зрения. С одной стороны, все то, что приносит нам удовольствие, до определенной степени сложно назвать болезнью. Но когда это перерастает в стадию неконтролируемого поведения, когда мы не можем на самом деле себя остановить, это перерастает зависимость – конечно, это уже болезнь.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Первым об этом задумались немцы, когда в 2008 году подсчитали: около миллиона жителей Германии вдруг были признаны шопоголиками. И в 2018 или 2019 году признано это зависимостью.

За 10 лет в мире шопоголиков стало в 2,5 раза больше. А сколько их в Беларуси? Читайте здесь.

Ольга Анушкина:

Общество потребления у нас на самом деле. Для того, чтобы у нас экономика развивалась, нужно потреблять. То есть внутренний рынок потребления – это очень нужное дело для государства.

Алена Родовская:

Так это зависимость в нашей стране? Уже признано или нет?

Ольга Анушкина:

В нашей стране зависимостью это не признано, нет. Но есть люди, которые уже начинают лечиться от шопоголизма, потому что они не справляются, не могут контролировать свои поступки. Это разрушает семьи на самом деле, ведет к разорению, каким-то кредитам, которые невозможно выплатить. В общем, очень сильно мешает качеству жизни людей.