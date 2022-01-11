Попытка скрыть свой страх, собственную уязвимость. Как изменилось живое общение с появлением социальных сетей?

Новости Беларуси. Зависимость. Иногда это не приводит к серьезным последствиям, и человек, понимая проблему, пытается ее решить. Есть и более тяжелые заболевания, когда без помощи специалиста не обойтись. Где эта тонкая грань и как ее не переступить? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Скажите, а такое количество времени, проведенное в соцсетях, не мешает в общении с близкими? Например, с любимым человеком?

Ирина Ждан, не может жить без социальных сетей:

Самое интересное, что мои близкие, друзья наблюдают за мной – то есть XXI век – через соцсети. Есть сторисы, где ты выкладываешь, они в курсе твоей жизни. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В XXI веке, наоборот, есть что обсудить, потому что все сидят в соцсетях, наблюдают. Приходишь уже на работу, и тебя расспрашивают, как сходила. Ирина Ждан:

Они даже очень не против, а, наоборот, говорят: «Почему тебя там давно не было? Что-то у тебя скучненько». Алена Родовская:

Хорошо, пофантазируем. Вы знакомитесь с молодым человеком. Вы вдруг видите, что при общении с вами в кафе, либо уже приехав домой, он то и дело берет телефон и лайкает. Вам это будет приятно?

Ирина Ждан:

Вот это раздражает, честно говоря. У меня как-то была такая история. Мы с родственниками собрались за столом, и все сидим в телефонах. Я говорю: «Теперь как в том анекдоте: и поговорить не о чем, все заняты своим?» Все отложили и начали общаться. То есть такое присутствует. Но когда это происходит именно в общении – это раздражает. То есть это приемлемо, когда ты один на один с собой. Алена Родовская:

Вадим, это значит, когда человек так себя ведет, находясь наедине со своим партнером – это ему скучно, когда он то и дело лезет в телефон?