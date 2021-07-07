Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон

Новости Беларуси. Сохранить юридическую чистоту норм Основного закона и ясность языка. 7 июля на заседании Конституционной комиссии решалось, как сделать текст понятным не только юристам страны, но и белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске прошло восьмое – предпоследнее – заседание.

В центре внимания – юридическое оформление преамбулы Конституции. Именно она определит ориентиры Основного закона. Дело серьезное, потому не обходится без долгих обсуждений. Сегодня комиссия рассматривала уже юридически оформленные предложения, которые поступали в том числе от граждан страны.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Поскольку нормы Конституции обладают высокой степенью обобщенности, они находятся в системной взаимосвязи и дополняемости. Поэтому на итоговом заседании мы планируем проанализировать, чтобы внесенные изменения не породили внутренние противоречия и системную несогласованность главного закона нашей страны – Конституции.