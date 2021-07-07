Известны имена около 540 тыс. из 3,3 млн. Как поисковые батальоны устанавливают личности жертв Великой Отечественной войны

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси. Сколько в Беларуси памятников и мемориалов? Кто за ними ухаживает? Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

На данный момент у нас порядка 8000 воинских захоронений и захоронений жертв войн. В государственной программе предусмотрены целевые назначения по благоустройству и содержанию надмогильных сооружений в исправном состоянии. Первоначально местные исполнительные распорядительные органы отвечают за это дело, соответственно, военкоматы, Вооруженные Силы, люди, которые небезразличные к истории той страшной трагичной войны.

Есть ли цифра погибших, которые были захоронены на территории нашей страны? Сергей Воронович:

Вопрос очень интересный, потому что много людей, общественников спрашивают: «Когда же мы наконец-то всех увековечим?» Я могу с уверенностью сказать, что на этот вопрос, наверное, никто не ответит. Если брать план полевых поисковых работ, которые мы утверждаем, то ежегодно мы планируем от 100 до 150 объектов. И эта цифра ежегодно возрастает, поэтому судите сами. Если говорить математическими терминами, то в Великой Отечественной войне погибли порядка 3,3 миллиона человек. На данный момент установили сведения о 2900 – это неизвестные, и только известно порядка 540 тысяч. Делайте сами выводы, что практически еще много работы предстоит.

Есть ли какие-то данные о неучтенных захоронениях в нашей стране? Сергей Воронович:

Неучтенные захоронения есть и будут, наверное. Поиск неучтенных воинских захоронений, проведение полевых поисковых работ на этих местах (предусмотрено и руководящими документами, и нормативно-правовой базой Республики Беларусь) может только 52-й отдельный специализированный поисковый батальон. Мы работаем с общественниками, у нас еще есть живые свидетели, дай бог им здоровья! Благодаря ресурсам интернета мы работаем с архивными данными и устанавливаем неучтенные воинские захоронения.

Когда начинается поисковый сезон? Сергей Воронович:

Как правило, поисковый период у нас начинается с конца апреля и заканчивается в октябре. Мы работаем также с общественными организациями, гражданами. В связи с этим мы утвердили постановление Министерства обороны по работе с общественными объединениями и гражданами, то есть любой гражданин может принять участие в проведении полевых поисковых работ. Но необходимо пройти согласование в Министерстве обороны (мы как уполномоченная организация), посмотреть, где мы будем проводить эти работы, скорректировать. И любой желающий может принять участие.

Есть ли в этом году какие-то промежуточные данные или данные за 2020 год? Сергей Воронович:

В этом году у нас запланировано 147 полевых поисковых работ. На данный момент отработано уже 27 полевых поисковых объектов. Установили семь имен погибших. Для нас каждое имя – это очень большая радость. Полевой поисковый сезон у нас продолжается. Из этих семи имен мы уже установили трех родственников. Они проживают в Харькове (Украина), в Санкт-Петербурге и в Москве.

У вас есть и доступ к архивам в других странах. Насколько сложный процесс установления личности? Сергей Воронович:

Мы определяем по сопутствующим находкам, устанавливаем имена по наградам. В 2018 году в Калинковичском районе мы обнаружили орден Александра Невского. Во время Великой Отечественной войны таких орденов было выпущено 42 тысячи. Награждались в основном за великие боевые заслуги. Орден принадлежал командиру минометной батареи старшему лейтенанту Викторенко. По номеру ордена мы нашли погибшего и установили родственную связь. Им оказался летчик-космонавт Российской Федерации первого класса, который шесть раз выходил в открытый космос. Когда была 31-я конференция Ассоциации участников космических полетов, то министр обороны вручил ему этот орден.

Получаете ли вы поддержку от наших соседей? Сергей Воронович:

В основном мы содружествуем и у нас тесно налажен контакт с Российской Федерацией. Мы ежегодно проводим вахты памяти. Мы ежегодно обмениваемся опытом с 90-м отдельным специальным поисковым батальоном, который по аналогии нашего батальона был создан чуть позже. Ежегодно то на территории Российской Федерации, то на территории Республики Беларусь проводим полевые поисковые работы. Также мы сотрудничаем с пятью-семью общественными организациями Российской Федерации.