Пятый месяц осени, или зима без снега: как жители Гомельской области борются с паводками?

Новости Беларуси. Аномально теплая зима спровоцировала паводки по всей Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Где-то воды столько, что без лодки никуда. Река Друть вышла из берегов и поднялась на 12 сантиметров. В Рогачеве подтопило все улицы, расположенные рядом с водоемом. Спасатели – на круглосуточном дежурстве. Если не ударят морозы, вода продолжит выходить из рек.

Новый год позади, а зима всё не наступает. По климатическим показателям, в Беларуси идёт пятый месяц осени. В лесах Гродненской и Гомельской областей до сих пор находят грибы: например, набрать свежих лисичек на жульен к праздничному столу можно было в Чечерском районе.

А на приусадебных участках, словно в сказке, распускаются розы (смотрите здесь) и зацветают маргаритки. Удивительные фотографии в первую неделю года приходили со всех концов страны.

Однако это удивление на грани с тревогой.

Степан Курилович, житель Житковичского района:

Климат изменился, короче говоря. Не те времена. Раньше был мороз так мороз, а теперь дождь идёт на такую погоду. В январе – дождь.

Степан Курилович за всю жизнь не припомнит такого Нового года. К приятным праздничным хлопотам забот неприятных добавила вода. На его усадьбу она наступает со всех сторон. Огород под водой, козы спасаются на соломенном острове посреди сарая.

Дождь не прекращался даже в новогоднюю ночь. Под бой курантов пенсионеры загадывали, чтобы не пришлось переселяться из собственного дома.

Степан Курилович:

Нет на моей памяти, не припомню, чтобы в январе была такая погода. Вода заливает полностью. В хате пока нема. Думаю, может не пойдёт по подлоге.

Вода прибывала постепенно всю осень. Но к критическим отметкам Случь подвёл аномально тёплый и дождливый декабрь. Сегодня вода в реке уже на 12 сантиметров выше опасного уровня, при котором в деревне начинаются подтопления.

Пока в Ленине пострадали лишь несколько подворий. Непривычные для зимы неудобства воспринимаются, как затяжная осень. Жизнеобеспечение населённого пункта, в целом, не нарушено. А местные жители даже находят плюсы в тёплой зиме.

Наталья Ридецкая, почтальон:

Зима, конечно, необычная. Но хорошо это или плохо – не знаю. Когда воды нет, тоже плохо. Но и много – нехорошо. Для почтальона то, что снега нет – можно на велосипеде ездить.

А это уже воды Птичи. Ещё один приток могучей Припяти частично нарушил автомобильное сообщение в Петриковском районе. Под водой оказался 150-метровый участок автодороги Лучицы-Хвойня. Проехать здесь проблема пока только для владельцев легковых автомобилей.

Алла Гайчук, исполняющий обязанности председателя Лучицкого сельского совета:

Через затопленный участок дороги проходят все большегрузные автомобили. Скорая помощь проходит. Автолавка подвозит регулярно продукты.

И, наконец, сама Припять. «Белорусская Амазонка» ежедневно плюсует на 5-6 сантиметров.

С того момента, как на Припяти вместо аварийного моста навели понтонный, вода в реке поднялась больше, чем на метр. Фактически, Припять уже вышла из своих берегов. Но это только цветочки.

Когда придёт по-настоящему «большая вода», ширина водной глади в этом месте составит больше километра. Поэтому в экстренном режиме дорожники ведут к реке новые дамбы.

Между дамбами на время ремонта аварийного моста планируется возвести мост на сваях. В мороз строить насыпь было бы гораздо проще. Сейчас же дело осложняет набухшая от воды пойма.

Слабые грунты просто не выдерживают большегрузную технику. Дорогу приходится постоянно ровнять грейдерами. Даже временный подъезд к понтонной переправе, которая сегодня стала настоящей «дорогой жизни», в любой момент может оказаться под водой. Владимир Богер, главный инженер ДЭУ №48 РУП «Гомельавтодор»:

Эта зима нам очень трудно даётся. Дожди идут. Снега, что выпали, растаяли. Река очень много воды даёт. Подъездные пути к понтонной переправе приходится почти каждый день подсыпать, чтобы не остановить автомобильное движение. Тем временем, «плюсуют» все реки региона. Из берегов в контрольных точках уже вышли Птичь, Уборть, Припять, Днепр, Березина и Бесядь.

Сергей Новик, заместитель началька Гомельского областного управления МЧС:

Мы наблюдаем подъём во всех реках Гомельской области. На данный момент имеем подтопления часных подворий – одного участка дороги. Это Петриковский, Житковичский и Рогачёвский районы. Осуществляем круглосуточный мониторинг паводковой ситуации и готовы к любому повороту событий.

Не рады январской воде и аграрии. Поля с озимыми, даже вдали от крупных рек, сейчас, мягко говоря, переувлажнены. Как утверждают специалисты, ситуация пока не носит критический характер, но явно не добавляет шансов на богатый урожай.

Руслан Глушко, директор Гомельской областной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений:

Всё будет зависеть от того, какая будет складываться температура в январе, феврале, марте. Если резко ударят морозы, тогда, конечно, это пагубно скажется по тому, как будет осуществляться вымерзание культур. Особенно, если зима будет бесснежная. Если же будет мягкая зима, будут морозы постепенно наступать с преобладанием выпадения осадков без снега, то всё должно быть нормально.