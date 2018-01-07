Делать всё, чтобы было счастливое детство. Военные поздравили воспитанников детского дома в Ждановичах с новогодними праздниками

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить со светлыми праздниками воспитанников Ждановичского детского дома приехали военные.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить со светлыми праздниками воспитанников Ждановичского детского дома приехали военные.
Утренник с ярким представлением завершился вручением подарков. Здесь праздники встречают 24 ребенка, которым воспитатели заменили родителей.
Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Республики Беларусь:
Они сегодня живые, они сегодня светятся радостью. Будем и дальше продолжать сотрудничать с этим детским домом, делать всё, чтобы у наших деток (по крайней мере, в этой обстановке, в которой они оказались) оказалось счастливое детство.
Ребята получили и приглашение весной побывать на военном аэродроме. В Мачулищах им покажут настоящие самолеты и вертолеты.