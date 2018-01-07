Прямой эфир

Делать всё, чтобы было счастливое детство. Военные поздравили воспитанников детского дома в Ждановичах с новогодними праздниками

07 января 2018 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить со светлыми праздниками воспитанников Ждановичского детского дома приехали военные.

Делать всё, чтобы было счастливое детство. Военные поздравили воспитанников детского дома в Ждановичах с новогодними праздниками-1

Утренник с ярким представлением завершился вручением подарков. Здесь праздники встречают 24 ребенка, которым воспитатели заменили родителей.

Делать всё, чтобы было счастливое детство. Военные поздравили воспитанников детского дома в Ждановичах с новогодними праздниками-4

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Республики Беларусь:
Они сегодня живые, они сегодня светятся радостью. Будем и дальше продолжать сотрудничать с этим детским домом, делать всё, чтобы у наших деток (по крайней мере, в этой обстановке, в которой они оказались) оказалось счастливое детство.

Делать всё, чтобы было счастливое детство. Военные поздравили воспитанников детского дома в Ждановичах с новогодними праздниками-7

Ребята получили и приглашение весной побывать на военном аэродроме. В Мачулищах им покажут настоящие самолеты и вертолеты.

# общество # Фотофакт # Новый год # Игорь Голуб

Другие новости рубрики

Все новости
Решать общечеловеческие задачи. Белорусский союз женщин намерен присоединиться к мировому проекту по Целям устойчивого развития
07 января 2018 12:41

Решать общечеловеческие задачи. Белорусский союз женщин намерен присоединиться к мировому проекту по Целям устойчивого развития

Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе
07 января 2018 11:59

Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе

Президент Беларуси поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова
07 января 2018 11:49

Президент Беларуси поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова