Делать всё, чтобы было счастливое детство. Военные поздравили воспитанников детского дома в Ждановичах с новогодними праздниками

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Республики Беларусь:

Они сегодня живые, они сегодня светятся радостью. Будем и дальше продолжать сотрудничать с этим детским домом, делать всё, чтобы у наших деток (по крайней мере, в этой обстановке, в которой они оказались) оказалось счастливое детство.