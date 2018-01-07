Прямой эфир

Змеиношеяя черепаха, рыбка-аллигатор и роботы-экскурсоводы: что можно увидеть в передвижном музее океанографии в Минске

07 января 2018 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Настоящих обитателей океана 7 января можно было увидеть практически в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Змеиношеяя черепаха, рыбка-аллигатор и роботы-экскурсоводы: что можно увидеть в передвижном музее океанографии в Минске-1

Необычный музей начал колесить по городу. Прицеп, в котором ранее перевозили военную технику, нашел новое применение. В экспозиции – уникальные модели подлодок, бюсты выдающихся мореплавателей, водолазное снаряжение. Можно увидеть даже позвоночник кита, которому более 5 тысяч лет. В аквариумах музея обитают редкие рыбы, раки и осьминоги. Почувствовать себя настоящим водолазом и открыть глубокие тайны океана можно с помощью очков виртуальной реальности.

Змеиношеяя черепаха, рыбка-аллигатор и роботы-экскурсоводы: что можно увидеть в передвижном музее океанографии в Минске-4

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:
У нас словецкий рак очень красивый. У нас змеиношеяя черепаха здесь. У нас синеклешневый лангуст сидит, рыбка-аллигатор, карликовая щука. Не просто музей океана, а учебно-морской центр. Там работает биологическая лаборатория уникальная. Там три микроскопа, в том числе высокого разрешения. Там 3D-принтер установлен. Там установлены сферические камеры.

Где-то недели через две уже начнут работать у нас роботики виртуальные, которые будут вести экскурсии.

Змеиношеяя черепаха, рыбка-аллигатор и роботы-экскурсоводы: что можно увидеть в передвижном музее океанографии в Минске-7

Музей будет работать в Минске до начала апреля, после чего передвижная выставка начнет колесить по другим белорусским городам.

# общество # Фотофакт # Музеи Минска # Алексей Азаров

Другие новости рубрики

Все новости
Делать всё, чтобы было счастливое детство. Военные поздравили воспитанников детского дома в Ждановичах с новогодними праздниками
07 января 2018 13:14

Делать всё, чтобы было счастливое детство. Военные поздравили воспитанников детского дома в Ждановичах с новогодними праздниками

Решать общечеловеческие задачи. Белорусский союз женщин намерен присоединиться к мировому проекту по Целям устойчивого развития
07 января 2018 12:41

Решать общечеловеческие задачи. Белорусский союз женщин намерен присоединиться к мировому проекту по Целям устойчивого развития

Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе
07 января 2018 11:59

Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе