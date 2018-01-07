Змеиношеяя черепаха, рыбка-аллигатор и роботы-экскурсоводы: что можно увидеть в передвижном музее океанографии в Минске

Новости Беларуси. Настоящих обитателей океана 7 января можно было увидеть практически в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный музей начал колесить по городу. Прицеп, в котором ранее перевозили военную технику, нашел новое применение. В экспозиции – уникальные модели подлодок, бюсты выдающихся мореплавателей, водолазное снаряжение. Можно увидеть даже позвоночник кита, которому более 5 тысяч лет. В аквариумах музея обитают редкие рыбы, раки и осьминоги. Почувствовать себя настоящим водолазом и открыть глубокие тайны океана можно с помощью очков виртуальной реальности.

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:

У нас словецкий рак очень красивый. У нас змеиношеяя черепаха здесь. У нас синеклешневый лангуст сидит, рыбка-аллигатор, карликовая щука. Не просто музей океана, а учебно-морской центр. Там работает биологическая лаборатория уникальная. Там три микроскопа, в том числе высокого разрешения. Там 3D-принтер установлен. Там установлены сферические камеры.

Где-то недели через две уже начнут работать у нас роботики виртуальные, которые будут вести экскурсии.