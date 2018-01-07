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Решать общечеловеческие задачи. Белорусский союз женщин намерен присоединиться к мировому проекту по Целям устойчивого развития

07 января 2018 12:41
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Новости Беларуси. Белорусский союз женщин намерен присоединиться к глобальному мировому проекту по выполнению Целей устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Напомним, документ, в реализации которого задействованы 193 государства, призван повысить качество жизни в мире, решить проблемы социального неравенства, нищеты и безопасности.

Так, один из проектов, над которым уже работает женское объединение – «Малых городов не бывает». В Союзе женщин уверены: все белорусы должны иметь равные возможности и права на достойные условия жизни – как в агрогородке, так и в столице. Также БСЖ продолжит поддержку женского предпринимательства и в целом работу по укреплению семьи, которую ведет с момента своего создания.

Решать общечеловеческие задачи. Белорусский союз женщин намерен присоединиться к мировому проекту по Целям устойчивого развития-1

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Приоритеты не меняются, они остаются такие, какие и были: это поддержка семьи, расширение возможностей женщин, укрепление их позиций, помощь и, конечно, благотворительная деятельность, гуманитарная деятельность.

Мы живем в нашей стране и вместе с нашей страной, вместе с другими общественными объединениями, то есть мы все реализуем наши общечеловеческие задачи – укрепление нравственных, духовных ценностей – это основная цель нашей деятельности.

Решать общечеловеческие задачи. Белорусский союз женщин намерен присоединиться к мировому проекту по Целям устойчивого развития-4

6 января стало известно, что Белорусский союз женщин стал лауреатом премии Президента «За духовное возрождение». Отмечена благотворительная деятельность, работа по укреплению института семьи, охране материнства и детства. Вручение премий по традиции проходит в рождественские дни.

# общество # Женщины Беларуси # Фотофакт # Марианна Щеткина

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